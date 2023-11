Haute-Garonne - Prix Femmes de Food 2024 : les candidatures sont ouvertes !

Après deux éditions successives en 2021 et 2022, le Prix Femmes de Food fait son grand retour en 2024 ! Portée par la volonté de mettre en lumière toutes celles qui entreprennent dans le secteur de l’alimentation, à Toulouse et ses environs, et d’encourager celles qui hésitent encore à se lancer, l’équipe organisatrice lance la troisième édition ! Restauratrices, productrices, gérantes d’épicerie, traiteures, pâtissières, cavistes, porteuses de projet, … Elles ont jusqu’au 15 décembre pour candidater et tenter de remporter l’un des trois prix, qui seront remis le 28 janvier prochain !

Retour sur la genèse du Prix Femmes de Food et les lauréates des deux premières éditions

Valoriser le talent et le savoir-faire des femmes qui entreprennent dans le secteur de l’alimentation : telle est l’ambition du Prix Femmes de Food, dont la première édition avait été symboliquement lancée le 8 mars 2021 par la Food Locale, agence de communication et d’accompagnement, et Elodie Pages, journaliste. Après avoir étudié les 70 candidatures reçues, un jury composé d’experts du secteur alimentaire avait décerné le Grand Prix Femmes de Food 2021 à Mathilde Breseghello, co-gérante de l’épicerie italienne La Nonna Lina. Julie Ragné, fondatrice de l’épicerie en vrac Kilo Vert, avait remporté, quant à elle, le Prix Coup de Cœur du Public.

Pour la 2ème édition, une nouvelle distinction, intitulée Graine de Food et destinée aux porteuses de projet, avait fait son apparition. Par ailleurs, le périmètre géographique avait été élargi à un rayon de 75 km autour de Toulouse, permettant de faire rayonner le concours et ses participantes hors de la Ville rose. 110 candidatures avaient été reçues pour cette 2ème édition, qui avait vu Marie Franco, fondatrice du Comptoir d'Anselme, remporter le Grand Prix Femmes de Food 2022. Clotilde Latieule (Les Maraîchers du ciel) s’était vu attribuer le Prix Graine de Food et Esther Laurens (Envies de brebis) avait quant à elle remporté le Prix Coup de Cœur du Public.

Toutes les participantes des précédentes éditions ont été réunies dans l’annuaire digital des Femmes de Food (disponible sur le site https://femmesdefood.fr/). « L’objectif est de favoriser les synergies entre elles, mais aussi de permettre aux professionnels de la restauration, aux journalistes, aux particuliers, … d’utiliser cet annuaire pour découvrir et faire appel à toutes ces femmes de talent ! » souligne Elodie Pages, qui part régulièrement à leur rencontre et partage ses bonnes adresses toulousaines depuis plus de 10 ans.

« En lançant ce prix en mars 2021, nous avions un objectif précis : montrer que dans le secteur de l’alimentation, les femmes sont là, et bien là. Mais elles sont encore trop peu présentes, notamment par les médias », explique Sophie Franco, co-fondatrice de La Food Locale. « Force est de constater que même si les mentalités évoluent, ce constat reste globalement le même deux ans plus tard… Alors, ‘jamais deux sans trois’ : le Prix Femmes de Food est de retour ! », complète Estelle Elias, co-fondatrice de la Food Locale, elle-même ancienne restauratrice.

Ouverture des candidatures pour la 3ème édition !

Appel aux restauratrices, productrices, gérantes d’épicerie, traiteures, pâtissières, cavistes, bouchères, boulangères, charcutières, … mais aussi aux porteuses de projet, situées à Toulouse et dans un rayon de 75 km autour : il est possible de candidater dès aujourd’hui sur le site https://femmesdefood.fr/ et ce jusqu’au 15 décembre 2023.

Nouveauté cette année : une brigade de relectrices/relecteurs, composée de spécialistes secteur de l’alimentation et de l’entreprenariat (dont les noms sont pour l’instant tenus secrets) aura la charge de lire les candidatures et de faire une présélection, qui sera soumise aux membres des deux jurys.

Jury Grand Prix Femme de Food - Sud de France - l'Occitanie

Nicole Fagegaltier - Cuisinière et propriétaire du Restaurant du Vieux-Pont* à Belcastel

Verane Frediani - Réalisatrice de documentaire, photographe et autrice

Gaby Benicio - Co-propriétaire du Restaurant Äponem* à Vailhan, sommelière, Prix Michelin de la Sommellerie 2023

Sylvie Albrand - Paysanne, productrice de fleurs, jeunes pousses et plantes aromatiques "La Ferme de Quyvie"

Ghali Jawhari - Gérant de Racé (structure de négoce alimentaire, qui fournit en produits frais des cuisiniers et restaurateurs toulousains)

Jury Graine de Food

Mélanie Tisné-Versailles - Conseillère régionale Solidarité alimentaire et agritourisme

Olivia Yeh - Directrice d'agence Banque Populaire Occitane

Esther Laurens - Productrice "Envies de Brebis", gagnante du Prix du Public 2022

Clémentine Renaud - Directrice "Les Cuisines de CAP'ECO" (co-working culinaire)

Thomas Fantini - Président du groupe Esprit Pergo, Vice-président du Medef chargé de l'alimentation et Président du CFA de Blagnac

La remise de prix aura lieu dans le cadre du salon Smahrt, LE rendez-vous incontournable du Grand Sud-Ouest à destination des professionnels des secteurs de la Restauration, de l'Hôtellerie et des Métiers de Bouche. Rendez-vous le dimanche 28 janvier 2024 au MEET !

Les prix attribués (dont le contenu est détaillé sur le site https://femmesdefood.fr/) assurent une visibilité aux lauréates, mais aussi un soutien à leur développement, via un accompagnement réalisé par La Food Locale ou une année d’incubation au sein de la pépinière du MIN (pour le Prix Graine de Food). Par ailleurs, cette année, l’annuaire des Femmes de Food sera imprimé à 1000 exemplaires et distribué lors de la remise de prix.

« Que ce soit pour le Grand Prix Femme de Food, le Prix Graine de Food ou le Prix du Public : à vous de jouer Mesdames ! » conclut l’équipe organisatrice.