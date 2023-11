Perpignan - Robots Géants et Chevrolet Camaro à Aushopping Porte d'Espagne ce samedi 11 novembre

Le centre commercial Aushopping Porte d'Espagne se transforme pour un week-end exceptionnel le samedi 11 novembre. Deux robots géants feront leur apparition, offrant un spectacle unique qui ravira les amateurs de science-fiction. De plus, l'emblématique Chevrolet Camaro officiel Edition Bumblebee sera exposée à l'extérieur de la galerie, à la portée de tous.



Au son de musiques bien connues des cinéphiles, ces robots géants parcourront la galerie à trois reprises dans l'après-midi, chaque performance durant entre 30 et 45 minutes, promettant un spectacle hors du commun.



La Chevrolet Camaro ne sera pas la seule à briller. Les plus chanceux auront la possibilité de monter à bord et de faire un tour à l'extérieur de la galerie, grâce à un jeu concours organisé sur les réseaux sociaux du centre commercial, avec 6 baptêmes à gagner.



Une expérience futuriste exceptionnelle vous attend, vous transportant dans un monde de super-héros.