France - La nature s'invite au centre commercial Carrefour Labège 2 avec Plantes Addict

Le centre commercial Carrefour Labège accueille, samedi 11 novembre 2023, une vente de plantes organisée par Plantes Addict. Le concept ? Des plantes à petits prix pour permettre à chacun de végétaliser son intérieur.

Lors de ventes éphémères, Plantes Addict propose des plantes fraîches, essentiellement d’intérieur, issues de circuit court à des prix allant de 1 à 10€ pour de petites et moyennes plantes et de 15 à 150€ pour les plus grandes.

Pour sa vente dans le centre commercial Carrefour Labège 2, Plantes Addict proposera un panel de plus de 100 variétés de plantes vertes de toutes tailles : monstera, cactus, succulentes, aloé vera, ficus et bien d’autres.

Pour Jérôme MARQUET, directeur du centre commercial : « Plantes Addict fait partie de ces nouveaux commerçants qui nous permettent de faire découvrir à notre clientèle des concepts originaux ».

Par ailleurs, un jeu concours Facebook permettra aux clients de gagner un bon d’achat de 20€ valable dans la boutique. Les clients peuvent d’ores et déjà précommander leurs plantes à partir du lundi 31 octobre 2022 sur la page : https://www.plantesaddict.fr/events/22

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme d’initiatives responsables « Ici on agit » de Carmila, la société qui gère et anime le centre commercial, dont l’un des axes est le déploiement d’une offre à taille humaine, locale, écoresponsable et inclusive.

Informations pratiques :

La vente Plantes Addict sera en face de SFR Samedi 11 novembre 2023 de 10h00 à 17h00 (en fonction des stocks)

Entrée libre

Paiement en espèce ou carte bancaire

Prévoir un sac ou un carton pour le transport des plantes après achat

https://www.plantesaddict.fr/

Page Facebook de l’évènement : https://www.facebook.com/labege2

À PROPOS DE CARREFOUR LABEGE 2 (TOULOUSE)

Situé au sein de l'innopole de Labège, 1er parc d'activités de Midi-Pyrénées, au sud de Toulouse, LABÈGE 2 revendique une expérience shopping de qualité avec 116 boutiques rayonnant sur une zone de chalandise de près de 660 000 habitants, il accueille chaque année plus de 6 millions de visites. Multiplier les services est l’une des priorités de LABÈGE 2 qui a su au fil des années surprendre ses visiteurs et dépasser leurs attentes. Carrefour Labège 2 est un centre commercial appartenant à la société Carmila.

À PROPOS DE CARMILA

Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe Continentale, Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 31 décembre 2021, son portefeuille était constitué de 202 centres commerciaux, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés à 6,20 milliards d’euros. Plaçant la proximité au coeur de toutes ses actions, Carmila a pour ambition de simplifier la vie et d'améliorer le quotidien des commerçants et des clients au coeur de tous les territoires. Animées par une véritable culture commerçante, ses équipes intègrent l’ensemble des expertises dédiées à l’attractivité de ses actifs : opérations, direction de centre, commercialisation, marketing digital local, new business et RSE. Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »).