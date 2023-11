Gignac - Le comité des fêtes de Gignac prépare les prochaines festivités

Le comité des fêtes de Gignac prépare les prochaines festivités qui viendrons clôturée l'année 2023 en beauté pour l'occasion une partie des bénévoles se sont donc retrouvés pour faire le point au local du comité ce qui a permis d'accueillir comme il se doit de nouveaux bénévoles.

Ce mois de novembre s'annonce donc bien rempli avec un premier rendez-vous le dimanche 19 novembre pour le loto annuel de l'association qui aura lieu à Gignac au chai de la gare à 17 heures au programme une très belle tombola grâce à la participation des commerçants Gignacois et au-delà, des bons d'achats Intermarché serons également mis en jeu avec pas moins de 30 parties sans oublier la buvette du comité des fêtes où les bénévoles proposerons boissons et crêpes.

L'autre grand rendez-vous de novembre sera le repas dansant pour l'ouverture de la foire traditionnelle de Gignac avec le groupe No Name qui aura lieu le vendredi 24 novembre à 20 heures au chai de la gare avec un repas proposé à 25 euros sur réservation auprès du président du comité Sébastien Vallée au 06 76 71 28 39 ou par mail à cdfgignac@gmail.com au menu salade composé, ragout d'escoubille, fromage et tarte au pomme vin et café inclus. Le comité tiendra une buvette pour les boissons hors menu.

Et pour que l'année se termine en beauté le comité des fêtes de GIGNAC organisera le réveillon de la Saint Sylvestre le dimanche 31 décembre toujours au chai de la gare avec la troupe froufrou folies qui proposera un spectacle cabaret avant de laisser place au dancefloor, le repas sera préparé par délices traiteur avec une formule tout compris à 90 euros par adulte et un menu pour les enfants de moins de 12 ans à 30 euros.



Un comité bien actif qui sera également présent pour les évènements de la commune notamment à l'occasion du Festi noël organisé par la ville de GIGNAC en décembre prochain.

Plus d'information sur la page facebook du comité des fêtes de Gignac