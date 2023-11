Perpignan - Le lien social ratiboisé tous azimuts à Perpignan

L’Observatoire citoyen de la vie quotidienne (OCVQ) de Perpignan de La France Insoumise dénonce le sort fait à Perpignan au lien social. Dans une ville aussi fortement affectée par la pauvreté, la précarité et la paupérisation que Perpignan, tisser du lien social constitue pour les pouvoirs publics une impérieuse nécessité. Pour tous les pouvoirs publics, quelle que soit l’échelle considérée.

Deux informations récentes montrent malheureusement que le lien social ne représente pas une priorité. En la matière, l’extrême droite municipale et la Macronie se rejoignent pour promouvoir un projet de société qui ne repose pas sur la solidarité, la fraternité et l’entraide, en ratiboisant le lien social tous azimuts.

En lui retirant brutalement les moyens nécessaires à son fonctionnement, au prix de tracasseries administratives et d’arguments injustifiables, la mairie de Perpignan fait mourir à petit feu l’association « Le Fil à Métisser ». Pourtant son inlassable travail de terrain dans le quartier Saint-Jacques était, pour les premiers intéressés, particulièrement reconnu, apprécié et appréciable.

Le non renouvellement par l’Etat du budget permettant le financement des Bataillons de la prévention se traduirait par le licenciement économique de pas moins 8 éducateurs de rue de l’association « Enfance Catalane » qui travaille à Perpignan dans trois quartiers prioritaires, au Champ de Mars, au centre historique et au Vernet. Là aussi, ce travail de terrain faisait sentir ses effets bénéfiques en termes de lutte contre la délinquance juvénile, avec la prise en charge de 380 jeunes. L’application de cette mesure d’austérité budgétaire conduirait à un véritable saccage du travail de longue haleine utile.

Peu de surprise à constater la convergence objective entre l’extrême droite municipale et la Macronie. A l’Assemblée nationale, leurs deux groupes parlementaires votent de manière souvent identique contre les intérêts des plus modestes : refus d’augmenter le SMIC et les salaires, de bloquer les prix des produits de première nécessité, de geler des loyers, de taxer les superprofits etc. A ces antipodes, La France Insoumise propose un autre projet de société que l’OCVQ déclinera à Perpignan.

Pour l’Observatoire Citoyen de la Vie Quotidienne, Francis DASPE