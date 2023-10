Tarn - La Pat' Patrouille fait escale à Aushopping Castres

Le samedi 28 octobre, le centre commercial Aushopping Castres a eu le plaisir d'accueillir Marcus et Ruben, les célèbres chiots de La Pat' Patrouille, de 14h à 18h.



Les visiteurs ont eu l'opportunité de prendre des photos et de remettre des dessins et des lettres à leurs héros préférés.



Cet événement a créé une atmosphère chaleureuse et de joie parmi les familles et les fans de La Pat' Patrouille.