Toulouse - Sécurité routière à vélo : Groupama d'Oc distribue des kits lumière pour mieux voir et être vu

Les jeudi 2 et vendredi 3 novembre, alors que le crépuscule arrive plus tôt avec le changement d’heure, Groupama d’Oc lance une opération de sensibilisation auprès des cyclistes toulousains. Les élus et collaborateurs remettront 800 kits lumières à l’agence rue Alsace Lorraine à Toulouse.

Voir et être vu, à vélo c’est vital

Selon la prévention routière, 57% des cyclistes qui roulent en ville de nuit seraient mal éclairés. Pour réduire les accidents, voir, mais aussi être vu par les automobilistes est vital. C’est pour cela que l’assureur Groupama met en place une opération de sensibilisation auprès des cyclistes toulousains en les incitant à être visibles la nuit. Les 2 et 3 novembre, à la tombée du jour, élus et collaborateurs de Groupama distribueront gratuitement des kits lumières aux cyclistes volontaires. Ce sont ainsi 800 lots de lampes, à accrocher à l’avant et à l’arrière de son vélo, qui seront distribués gratuitement aux volontaires.

Informations pratiques :

Où ? A l’agence Groupama d’Oc, 15 rue d’Alsace Lorraine, 31000 Toulouse

Quand ? Les jeudi 2 et vendredi 3 novembre, de 17h à 19h.