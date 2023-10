Sète - S'interroger, encore, sur l'accueil des méga-yachts à Sète.

S’interroger, encore, sur l’accueil des méga-yachts à Sète.

Notre journal local s'enorgueillit que Sète reçoive désormais les plus gros yachts du monde, mais ne s'étend jamais sur leurs richissimes propriétaires, l'origine de leur fortune, ou sur leur énorme contribution aux émissions de CO2...

Le "petit" dernier, le Carinthia VII, est pourtant bien intéressant. Mesurant 97 mètres de long, son prix est de 95 millions de dollars, et son coût de fonctionnement est de 10 à 15 millions par an. Il appartenait jusqu'en 2022 à Heidi Horten, multi milliardaire allemande-autrichienne et veuve de l’homme d’affaires Helmut Horten, membre du parti nazi de 1936 à 1943. Horten a bâti son immense fortune en achetant de force des entreprises juives pendant la Seconde guerre mondiale. De juteux profits qui lui ont donc permis, entre autres, l'achat de ce magnifique yacht, que le port de Sète et IGY Marina accueillent avec bienveillance dans la marina sétoise... Mais tous n’ont pas fait le même choix : récemment, la luxueuse maison de vente aux enchères Christie’s a choisi d’annuler la mise en vente de l’énorme collection de bijoux appartenant à Heidi Horten à la suite du tollé soulevé par les clients et le personnel de la maison ainsi que par les organisations juives, concernant l’origine nazie de cette fortune.

Et maintenant, l’exemplarité écologique: selon le compte Twitter Yacht C02 tracker (https://twitter.com/YachtCO2tracker) qui s'attache à suivre la pollution des plus grands yachts de luxe, celui-là est un champion ! Quand ses 4 moteurs fonctionnent, il émet près de 15 tonnes de CO2 par heure. Même à l’ancre en mode «hôtel», il consomme quotidiennement 1700 litres de diesel/jour (pour faire tourner la clim par exemple...). Et la comparaison avec notre quotidien est assez parlante : « Une journée du Carinthia VII à l’ancre, c’est 3 ans et 6 mois d’une Clio 4 qui ferait un plein par mois ». On peut lire encore sur le compte twitter : « En gros, il met 8 minutes pour atteindre les 2 tonnes de CO2 qui correspondent à une limite que personne ne devrait dépasser pour maintenir un réchauffement climatique inférieur à 1.5°C ». Donc on sait que de gros efforts pour lutter contre le réchauffement climatique doivent être faits par tous... sauf par les riches qui polluent le plus ?! Récemment l’Agence internationale de l’énergie a pourtant rappelé qu’ «une action substantielle et rapide des 10 % des plus riches est essentielle pour décarboner assez vite, et garder l’objectif d’un réchauffement [maximum] à 1,5 °C ». Ce n’est pourtant pas une Agence connue pour son écologisme radical...

Et si le port de Sète et la Région Occitanie arrêtaient tout simplement d’accueillir des méga- yachts à Sète ? Depuis que nous suivons ceux qui sont passés par la marina sétoise, nous n’avons affaire qu’à de l’argent gagné malhonnêtement, de l’affairisme, de la corruption, des propriétaires condamnés par la justice, en plus de figurer parmi les plus gros pollueurs du monde. Vraiment, il n’y a aucune autre activité plus responsable à développer dans le bassin Orsetti ?

Laura Seguin Conseillère Municipale Conseillère Communautaire Groupe Ensemble pour Sète