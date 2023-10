Auch - Agora« Réchauffement climatique : quels effets sur notre santé ? » jeudi 23 novembre à Auch

Les élus d’Harmonie Mutuelle – territoire Armagnac-Bigorre invitent le grand public à participer à une Agora-débat sur le thème « Réchauffement climatique : quels effets sur notre santé ? », jeudi 23 novembre prochain, à 18h30 à la salle des Cordeliers à Auch.

Vagues de chaleurs, épisodes de canicules, périodes de sécheresse… Quels sont les impacts du changement climatique sur notre santé ? Peut-on agir et de quelle façon ? Nous en faisons chaque jour l’expérience : vivre en bonne santé, c’est d’abord vivre dans un environnement en bonne santé ! L’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, la multitude des substances avec lesquelles nous sommes quotidiennement en contact ont une influence sur nos chances de vivre en bonne santé. La qualité de l’environnement n’est bien sûr pas le seul déterminant à contribuer à notre santé, mais il est sans doute l’un des plus puissants, et surtout celui qui s’impose à nous tous avec la plus grande urgence.

« En tant qu’Entreprise Mutualiste à Mission, nous avons énoncé notre raison d’être : « Agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économique qui améliorent la santé des personnes autant que celle de la société, en mobilisant la force des collectifs ». Agir sur le facteur environnemental est donc notre façon concrète de répondre à l’engagement et à la promesse que nous avons faits à nos adhérents et à la société tout entière. » explique Frédéric Malfilatre, directeur régional d’Harmonie Mutuelle Occitanie.

Pour en parler, les intervenants sont :

• Anne-Julie Clary, Vice-Présidente d’Harmonie Mutuelle, en charge des sujets Santé Ecologies

• Basile Chaix, Directeur de recherche à l’INSERM - Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de Santé Publique Sorbonne Université – INSERM (Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale)

• Elodie Carré, Educatrice à l’environnement, CPIE Pays Gersois (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement)

Un cocktail dinatoire sera offert à l’issue de la conférence. Le nombre de places est limité, l’inscription est obligatoire et gratuite https://www.eventbrite.fr/e/723917866827?aff=oddtdtcreator

Renseignements auprès de Christine VAZQUEZ : 06.72.58.90.09.