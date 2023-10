Toulouse - Table ronde Ressources Humaines Sans Frontières - 30 novembre

La question du travail forcé et du travail des enfants peut parfois sembler éloignée des réalités de notre pays. Elle est pourtant toujours d’actualité et même en augmentation à l’échelle mondiale. Ce constat d’échec pousse à adopter une approche innovante pour agir.

Le jeudi 30 novembre à Toulouse, l’ONG toulousaine Ressources Humaines Sans Frontières organise une table ronde exceptionnelle sur cette thématique. Elle réunira, pour la première fois, des acteurs majeurs de la lutte contre les conditions de travail indécent, dont Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle et rapporteur de la loi sur le devoir de vigilance, des entreprises en France et en Malaisie, des personnes en situation de travail forcé en Malaisie, le Forum pour l’investissement responsable, le Ministère des affaires étrangères et la représentante de la France à l'Organisation Internationale du Travail et la Région Occitanie. Cette table ronde mettra en lumière l’importance de l’articulation du travail de tous ces acteurs pour prévenir efficacement le travail des enfants et le travail forcé.

Mis en place et piloté par RHSF, le programme de recherche-action Lab 8.7 en est le cadre qui permet, grâce à un travail en commun, de s’inscrire dès à présent dans le cadre de la législation actuelle. En 2024, deux textes européens contraignants devraient être adoptés : l'un visant à prohiber les produits provenant du travail forcé, tandis que l'autre étendra au niveau européen les obligations du devoir de vigilance. Ces initiatives partagent un esprit commun qui repose sur la promotion de l'intelligence collective pour faire face à ces défis cruciaux.

Informations pratiques

Table ronde « Agir contre le travail forcé et le travail des enfants : l’impulsion d’une large coalition »

Jeudi 30 novembre 2023 de 16h45 à 18h30 (suivie d’un cocktail)

Salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat 31000 Toulouse

Entrée gratuite sur inscription via le formulaire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccazScJKZcGG4DXr0ra6o5c6IgApel3AiBDczotUI2XzXCjA/viewform