Montpellier - Interdiction par le préfet de l'Hérault de deux manifestations pro-palestiniennes prévues le samedi 28 octobre 2023 à Montpellier

ORDRE PUBLIC

Interdiction par le préfet de l’Hérault de deux manifestations pro-palestiniennes prévues le samedi 28 octobre 2023 à Montpellier

Deux manifestations revendicatives pro-palestiniennes sont annoncées le samedi 28 octobre 2023 à Montpellier.

Ces appels à manifester qui pourraient rassembler plus d’un millier de personnes, dont certains éléments radicaux, interviennent dans un contexte international particulièrement sensible lié au conflit israélo-palestinien, après l’attaque terroriste du Hamas en Israël le samedi 7 octobre 2023, et dans une période de vigilance accrue liée au risque d’attentat sur le territoire Français (posture Vigipirate « urgence attentat » à son plus haut niveau).

La précédente manifestation pro-palestinienne du samedi 21 octobre à Montpellier, qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’interdiction suspendu par le tribunal administratif de Montpellier, a connu plusieurs incidents graves :

- menaces proférées publiquement contre une représentante de la communauté juive ;

- critiques à l’encontre du dialogue œcuménique organisé par les mosquées progressistes ;

- caractère séparatiste des discours tenus ;

- slogans portant atteinte au Président de la République ;

- non-respect de la déclaration de manifestation (appel à dispersion non entendu, rassemblement statique évoluant en déambulation dans l’Ecusson...).



Par conséquent, face aux risques manifestes de troubles à l’ordre public, le préfet de l’Hérault François-Xavier Lauch a décidé d’interdire :



·la manifestation déclarée « pour la protection du peuple palestinien, la levée immédiate du blocus de Gaza, l'arrêt immédiat des bombardements contre les populations civiles, la fin de l'occupation de la Palestine par Israël » prévue le samedi 28 octobre 2023 à Montpellier sur la Comédie entre 15h et 18h ;

·le rassemblement non déclaré en soutien à la cause palestinienne, relayé sur les réseaux sociaux par le collectif BDS 34, prévu le samedi 28 octobre 2023 à Montpellier devant la salle Pagezy à 20h30.

Le préfet de l’Hérault rappelle que toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée conformément à l’article R. 644-4 du code pénal qui institue une contravention de quatrième classe à l’encontre des participants, et à l’article 431-9 du code pénal qui institue un délit puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende à l’encontre des organisateurs.

Retrouvez les arrêtés préfectoraux sur le site internet des services de l’Etat dans l’Hérault : https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/47682/357347/file/2023-10-26-178_Recueil sp%C3%A9cial n%C2%B0178 du 26 octobre 2023.pdf