France -  Plongez dans la folie Halloween grâce aux fonctionnalités d'IA générative et au contenu exclusif des applis YouCam de Perfect Corp.  

Plongez dans la folie Halloween grâce aux fonctionnalités d’IA générative et au contenu exclusif des applis YouCam de Perfect Corp.

Plus de 300 cadres, stickers, collages, arrière-plans etc. sur le thème de Halloween crées en IA générative pour des photos Halloween d’un tout autre niveau.

A Paris – le 16 octobre 2023 – Perfect Corp. (NYSE: PERF), le fournisseur leader de solutions de Beauty Tech & de Fashion Tech en intelligence artificielle (IA) et en réalité augmentée (RA), ainsi que le développeur de la suite d'applications mobiles YouCam téléchargée plus d'un milliard de fois, lance de nouvelles fonctionnalités d'IA générative sur le thème d'Halloween.

Avatars en IA, costumes, selfies générés par l’IA, créations text-to-image, tout est là pour vous aider à booster votre créativité à l'occasion d'Halloween. Parallèlement à cette nouvelle offre d'IA générative, une collection complète de maquillages d'Halloween en RA, de cadres, de stickers et plus encore a été conçue pour enchanter et surprendre les utilisateurs. Ces mises en avant permettent aux utilisateurs d'exprimer leur créativité à l’infini, rendant cette saison d'Halloween vraiment inoubliable. Avec YouCam Makeup, YouCam Perfect, YouCam Video, et la toute dernière YouCam AI Pro, l’offre de YouCam pour Halloween promet d'apporter une touche de magie noire à votre expérience numérique en ce mois d'octobre !

L’IA générative : la magie en coulisse

Les dernières fonctionnalités d'Halloween de YouCam sont alimentées par la technologie d'IA générative que ce soit au sein d’AI Magic Avatar, d’AI Fashion, d’AI Selfie ou d’AI Pro.

AI Magic Avatar : 7 nouvelles inspirations d’avatars permettent aux utilisateurs de transformer leur persona digital en personnages inspirés d'Halloween. Reine fantôme, créature surnaturelle, style gothique…sont à découvrir sans plus attendre.

7 nouvelles inspirations d’avatars permettent aux utilisateurs de transformer leur persona digital en personnages inspirés d'Halloween. Reine fantôme, créature surnaturelle, style gothique…sont à découvrir sans plus attendre. AI Fashion : 7 nouvelles tenues virtuelles pour Halloween sont disponibles. Découvrez des styles à faire froid dans le dos comme le "carnaval maudit", "l’heure de la sorcellerie" ou le style "gothique" grâce à AI Fashion de YouCam.

: 7 nouvelles tenues virtuelles pour Halloween sont disponibles. Découvrez des styles à faire froid dans le dos comme le "carnaval maudit", "l’heure de la sorcellerie" ou le style "gothique" grâce à AI Fashion de YouCam. AI Selfie : 4 nouveaux thèmes captivants transforment instantanément – presque magiquement- des selfies ordinaires sur le thème d'Halloween.

: 4 nouveaux thèmes captivants transforment instantanément – presque magiquement- des selfies ordinaires sur le thème d'Halloween. IA Pro (Text-to-image): Avec cette nouvelle application, tout le monde peut devenir un artiste pour Halloween, en transformant des idées créatives en œuvres d'art sans effort. Les utilisateurs sont invités à explorer l'algorithme d'IA unique qui transforme les descriptions textuelles en visuels artistiques stylisés spécifiques.

L'ambition de stimuler la créativité autour d’Halloween dans le monde entier

Les looks, les effets, les arrière-plans, les collages et autres contenus captivants ont toujours occupé le devant de la scène en tant qu'éléments essentiels de la retouche photos pour Halloween chaque année. Alice Chang, CEO de Perfect Corp, partage son enthousiasme : "Avec le lancement des fonctionnalités d'IA générative dans les applications YouCam, un potentiel créatif énorme attend d'être libéré. Nous sommes ravis de voir comment nos outils alimentés par l'IA vont stimuler la créativité des utilisateurs et redéfinir la façon dont ils s'expriment pendant la saison d'Halloween 2023."

Les fonctionnalités en IA de YouCam sur le thème d'Halloween, notamment AI Magic Avatar, AI Fashion, AI Selfie et AI Pro, seront disponibles pour les utilisateurs suite à une mise à jour spéciale Halloween disponible sur les appareils iOS et Android.

YouCam Makeup: https://www.perfectcorp.com/fr/consumer/apps/ymk

YouCam Perfect: https://www.perfectcorp.com/fr/consumer/apps/ycp

YouCam Video: https://www.perfectcorp.com/fr/consumer/apps/ycv

YouCam AI Pro (iOS seulement): https://www.perfectcorp.com/fr/consumer/apps/yca

A propos de Perfect Corp.

Perfect Corp. (NYSE: PERF) est le fournisseur leader de solutions de Beauty et Fashion tech en réalité augmentée et intelligence artificielle. L’entreprise œuvre à transformer l’expérience d’achat de marques inspirantes évoluant dans un environnement digital. Fort de collaborations avec les plus grands noms du secteur, Perfect Corp. propose une gamme de solutions business offrant des expériences technologiques qui facilitent des parcours d’achat durables, ultra personnalisés et engageants. De plus, Perfect Corp. propose une suite d’applications mobiles gratuites dont YouCam Makeup et YouCam Perfect, et fournit une plateforme aux consommateurs pour tester virtuellement de nouveaux produits, effectuer des diagnostics de peau, modifier des photos et partager des expériences avec la communauté YouCam.