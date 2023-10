France - Pourquoi le gouvernement ne soutient pas le sport ?

Pourquoi le gouvernement ne soutient pas le sport ?

Alors que le sport est au centre de toutes les attentions et notamment un axe de développement pour le gouvernement avec Paris 2024, comment expliquer que les loisirs sportifs n’aient pas le soutien du gouvernement ?

Dans un contexte où les fast-foods, les cinémas, les parcs d'attractions, les accrobranches ou les trampolines Parc bénéficient d'un régime fiscal avantageux, pourquoi les loisirs sportifs, reconnus d'utilité publique, sont-ils frappés d'une TVA de 20 % ?

Cette incohérence suscite des interrogations quant à l'équité du traitement fiscal par le gouvernement dans le domaine des loisirs.

D’autant plus que la population fait face à des risques sanitaires croissants liés à la sédentarité, et que les salles de sport contribuent largement au bien-être et à la santé des Français.

Rappelons que ces structures sportives sont toujours en proie à des difficultés persistantes. Après les fermetures imposées pendant la période du COVID, elles font maintenant face à des problèmes budgétaires majeurs, notamment en raison de la hausse des coûts énergétiques.

Il semblerait également que des entités financièrement robustes, telles que la FIFA, pourraient bénéficier d'un traitement fiscal privilégié en s'installant en France.

