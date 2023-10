Pyrénées-Orientales - Lettre au Préfet: Décision d'interdire le rassemblement du 25 octobre 2023

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales Thierry BONNIER,

La France Insoumise / Nupes tient à vous exprimer sa plus totale incompréhension quant à votre décision d’interdire le rassemblement en faveur d’un cessez-le-feu et de la paix entre Israéliens et Palestiniens prévu à Perpignan ce mercredi 25 octobre à 18 heures 30 devant la Préfecture. Le motif d’un possible trouble à l’ordre public ne nous paraît pas fondé ni recevable.

La France Insoumise / Nupes appelait à ce rassemblement sur la base d’un appel national co-signé par de nombreuses organisations politiques, syndicales, associatives et de droits humains, regroupées dans le Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens (CNPJDPI). C’est cet appel qui avait servi de support au rassemblement de dimanche après-midi à Paris place de la République. Celui-ci s’est déroulé sans incidents majeurs.

Peut-être avez-vous considéré que les risques de trouble à l’ordre public étaient plus élevés à Perpignan qu’à Paris ? Je n’ose le croire. Peut-être est-ce le texte de l’appel local lancé par le collectif « Cultures de paix », auquel nous ne participions pas, qui posait un quelconque problème ? Je n’ose pas y croire non plus, tant le contenu de cet appel local était pesé et équilibré.

Pour La France Insoumise / Nupes, cette interdiction, finalement invalidée tardivement en dernier ressort par le juge administratif, contrevient aux libertés d’opinion, d’expression et de manifestation constitutives des droits démocratiques élémentaires de notre République. En cela, nous nous alarmons du risque de dérives que le contexte local ne justifiait pas.

Monsieur le Préfet Thierry BONNIER, nous restons à votre disposition pour échanger sur ces questions aussi fondamentales que sensibles. Veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, l’assurance de nos salutations républicaines les plus sincères et les plus sincèrement républicaines.

Pour La France Insoumise / NUPES, Francis DASPE