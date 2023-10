Montpellier - Atelier Tuffery lance un cycle de rencontres et des ateliers upcycling à Montpellier

Plus qu’une simple boutique, le pop up store Atelier Tuffery, situé sur la Place de la Comédie, se veut être un lieu pluriel. La marque lance une série d’événements autour de la mode éthique et de la création textile. Objectif : mettre en lumière les initiatives menées en Occitanie pour relancer les filières autour de l’industrie textile et du fabriqué en France.

Au programme : 3 rencontres, sous un format tables rondes, animées par Julien et Myriam Tuffery avec des invités engagés dans la mode durable et responsable en Occitanie, comme VirgoCoop (coopérative de l’économie sociale et solidaire dont la mission est de changer le monde textile), Tissages d’Autan (atelier de tissage éco-responsable) et Missegle (entreprise familiale de tricotage). Plusieurs ateliers upcycling, pour créer des accessoires à l’aide de chutes de tissu issues de la manufacture lozérienne, sont également organisés.

Ouvert en juin dernier, le pop up store Atelier Tuffery reste sur la place montpelliéraine jusqu’à fin janvier 2024.

3 rencontres sur les enjeux et défis de la mode éthique

Atelier Tuffery met en place sur le mois de novembre une série de 3 rencontres (tables rondes) gratuites et ouvertes au grand public. L’occasion d’en apprendre plus sur la manufacture lozérienne de jeans centenaire, sur la relance des filières de fibres naturelles locales avec Mathieu Ebessen de VirgoCoop et Tissages d’Autan, et sur la fabrication textile made in Occitanie avec Myriam Joly de Missegle et une présentation du label France Terre Textile Sud. Un apéritif lozérien sera offert à l’issue de chaque session.

Jeudi 2 Novembre de 19h à 21h - “Atelier Tuffery - 131 ans d’histoire du jean dans les Cévennes” - Avec Myriam et Julien Tuffery.

Fort de son histoire et de son patrimoine, Atelier Tuffery est résolument tourné vers l'avenir. Myriam et Julien Tuffery retraceront l’histoire de la reprise de l’entreprise familiale centenaire et aborderont les défis auxquels ils ont dû faire face pour relancer la production de jeans made in France au cœur de la Lozère.

Jeudi 23 Novembre de 19h à 21h - “ La relance des filières de fibres naturelles ” - Avec Julien Tuffery et Mathieu Ebessen, fondateur de VirgoCoop et gestionnaire de Tissages d'Autan (le dernier tisseur à façon d’Occitanie).

L'utilisation des fibres locales biosourcées est une priorité de développement pour Atelier Tuffery depuis des années. La manufacture travaille depuis 8 ans en lien avec VirgoCoop (Cahors - Lot), une coopérative de l’économie sociale et solidaire dont la mission est de changer le monde textile vers un avenir plus soutenable. Elle développe en région des filières complètes (laine et chanvre) pour réinstaller durablement ces sources d'approvisionnement de la mode responsable. Mathieu Ebessen est aussi le gestionnaire de Tissages d’Autan, un atelier de tissage éco-responsable basé dans le Tarn.

Jeudi 30 Novembre - de 19h à 21h - “La fabrication textile made in Occitanie et le label France Terre Textile” - Avec Myriam et Julien Tuffery et Myriam Joly, fondatrice de Missegle et présidente du label France Terre Textile Sud

Depuis 40 ans Myriam Joly œuvre pour le développement de Missegle, une entreprise familiale de tricotage de chaussettes, de pulls et d'accessoires en fibres naturelles, installée à Burlats (Tarn). Cet atelier est aujourd'hui un pilier du textile Fabriqué en Occitanie. En plus de son entreprise, Myriam met à profit son expérience et sa vision pour fédérer les acteurs du textile autour du label France Terre Textile. Elle partagera sa vision sur le passé, le présent mais surtout l'avenir des entreprises françaises du textile en évoquant également les enjeux auxquelles elles devront faire face.

> Réservation gratuite obligatoire (places limitées à 30 personnes) sur ce lien : cliquer ici

Des ateliers de création textile upcycling

Chez Atelier Tuffery on parle beaucoup des mains qui font, des mains qui fabriquent. En écho à cela, la boutique de Montpellier organise un samedi par mois des ateliers de création textile upcycling, sur la mezzanine de la boutique de Montpellier. Un concept développé en collaboration avec la talentueuse Salomé Manzo, créatrice de la marque de vêtements upcyclés APRÉ. Originaire de Florac-Trois-Rivières (Lozère), Salomé Manzo a lancé en octobre 2022 APRÉ, un projet de création de vêtements plus responsables. Chaque pièce est entièrement confectionnée par ses soins, sur mesure, en utilisant les chutes de tissus d’Atelier Tuffery.

Au cours de cet atelier de 3 heures, les amateurs de couture auront l’opportunité de laisser libre cours à leur créativité en créant la pièce en jean de leurs rêves : un bob stylé, un tote bag tendance ou une trousse pratique. L’occasion de créer, en étant guidé, une pièce en denim tout en valorisant les chutes de tissus de la manufacture de Florac.

> Prochaines dates : Samedi 4 novembre, samedi 2 décembre et samedi 13 janvier (de 10h à 13h) - Tarif : 60€. Places limitées - réservation obligatoire : cliquez ici