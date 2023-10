Hérault - Rencontre avec Olivier KA, auteur illustrateur

Cinquième saison autour de la littérature jeunesse, proposée par l'association TAPATOUDI, avec le concours des médiathèques de la communauté de communes du Clermontais, des médiathèques de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault et des médiathèques de la communauté d'agglomération Hérault méditerranée.

Une saison qui s'articule depuis 5 années, à travers des interventions mensuelles en milieu scolaire, crèches, clsh… d'auteurs et ou illustrateurs jeunesse ainsi que de rencontres gratuites en médiathèques ou bibliothèques ouvertes au tout public.

Puis dans un second temps, « Le Festival TAPATOUDI » autour de la littérature jeunesse programmé cette saison du 24 au 26 mai 2024 à Pézenas réunissant les auteurs de la saison et de nombreuses animations autour du livre jeunesse.

Ces 7,8 et 9 novembre, c'est Olivier Ka qui ouvre la saison et qui sillonnera nos routes pour aller à la rencontre des élèves des écoles, collèges et lycée de Pézenas, de Gignac, de Clermont l'Hérault et de Vias.

Olivier Ka est auteur, scénariste de BD et illustrateur, voyageur et carnettiste. Il a notamment réalisé avec Alfred « Pourquoi j’ai tué Pierre », une bande dessinée primée plusieurs fois. Il écrit aussi bien des textes pour les enfants (les Chroniques d’Hurluberland, Journal d’un chien de campagne) que des romans pour grands ados (Janis est folle, Demi-frère).

Venez découvrir son univers lors de deux ateliers prévus :

- Le mercredi 8 novembre à la médiathèque de Clermont l’Hérault à 14H00.

- Le mercredi 8 novembre à la médiathèque de Gignac à 17H30.

Ces rencontres sont gratuites et ouvertes au public, agrémentées de lecture, d’échanges avec l’auteur et de dédicaces. Vente de livres sur place avec la librairie « Un Point Un Trait » de Lodève.

Venez nombreux.

Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter via le site internet www.tapatoudi.fr . ou sur les réseaux sociaux.