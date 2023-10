Perpignan - Sunti et Elements inaugurent le parc photovoltaïque de Camélas : Coopération et engagement en faveur

Le projet photovoltaïque de Camélas, situé dans le département des Pyrénées Orientales, est exploité par Sunti, filiale du groupe Soper. L’assistance à maitrise d’ouvrage de la construction a été confiée à Elements.

Mise en service le 5 juillet 2023, la centrale de Camélas est composée de 16500 m2 de modules photovoltaïques installés sur des ombrières photovoltaïques qui abritent une zone de stockage et d’entreposage de bennes, de matériel de travaux agricoles et de camions de la société Auber Transport. Un avantage double : production d’électricité verte et amélioration des conditions d’exploitation de ce site de 3,5 hectares.

La centrale est composée de 6 500 panneaux photovoltaïques bifaciaux, pour une puissance installée totale de 3,5 MWc. La production annuelle est estimée à 4,8 GWh/an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle moyenne d’environ 1 000 foyers, rendant la commune de Camélas énergétiquement autonome (459 habitants en 2020). 100% de la production est injectée dans le réseau et consommée localement. Cette production solaire évitera l’émission de 268 tonnes de CO2 par an.

Un projet coopératif, construit en collaboration avec des entreprises locales, et en adéquation avec la démarche environnementale de Perpignan Méditerranée Métropole et de la Région Occitanie, qui ambitionnent de devenir des territoires à énergie positive d’ici 2050.