Occitanie - Lancement de 3 fromages cet automne par Les Eleveurs du Sud-Ouest

La marque « Les éleveurs du Sud-Ouest » lance cet automne trois fromages en rayon libre-service dont un Ossau-Iraty fabriqué et affiné au Pays basque et en Béarn.

SODIAAL est la première coopérative laitière française appartenant à ses producteurs. Fortement engagée dans une démarche territoriale, l’objectif direct est de pouvoir répondre au besoin du consommateur tout en assurant une réponse positive à la demande croissante d’une alimentation en circuit court. C’est avec l’objectif majeur de valoriser la région qu’a été créé le collectif LES ÉLEVEURS DU SUD-OUEST.

LES ÉLEVEURS DU SUD-OUEST réunissent plus de 1 370 éleveurs du grand Sud-Ouest laitiers, coopérateurs et engagés sur leur territoire. Le collectif d’éleveurs du Sud-Ouest souhaite proposer des produits laitiers locaux aux consommateurs et valoriser le savoir-faire de la filière, se sentir davantage représenté.

COMMENT ONT-ILS CRÉÉ LA MARQUE ? Une première enquête a été faite auprès des habitants de la région (Pau et Toulouse) pour confirmer leurs attentes vis-à-vis des produits régionaux.

LES ÉLEVEURS DU SUD-OUEST souhaitaient avant tout vérifier auprès des consommateurs leur intérêt pour une offre de produits laitiers régionaux de coopérative. Leur objectif était également de comprendre les habitudes et usages de ces produits laitiers. Un test quantitatif et un test qualitatif ont été menés auprès des consommateurs, afin de comprendre leur intérêt et leur engouement pour cette marque.

L’investissement dans ce projet va au-delà du financier : les éleveurs engagés se voient offrir une formation à rencontrer du public. En ouvrant les portes des fermes, ils souhaitent aller à la rencontre des clients, des écoles, des lycées... et toucher au maximum les habitants de la région. Ainsi, ce rapprochement avec les consommateurs locaux permet de renforcer le lien social qui les rattache tous ensemble à un même territoire. Lorsque le consommateur reconnaît l’origine du produit et les pratiques agricoles qui lui sont associées, il comprend mieux le besoin de valoriser le travail des éleveurs locaux et le rôle essentiel qu’ils ont dans l’alimentation du quotidien.

Les “CONSOM-ACTEURS” qui achètent et soutiennent leur territoire deviennent ainsi des acteurs majeurs dans la pérennité et la continuité du métier d’éleveur dans le Sud-Ouest. En achetant les produits LES ÉLEVEURS DU SUD-OUEST, ils participent à la cagnotte commune régionale mise en place : pour chaque achat fait, le montant collecté aura vocation à alimenter un fond commun. Il a été fixé à 5cts par litre de lait vendu et par kilo de fromage vendu. Les producteurs engagés pour la marque, ceux qui s’investissent dans l’animation sur le terrain, dans la commercialisation, dans la communication, seront directement bénéficiaires de la cagnotte commune.

Ce fond leur permettra d’investir sur la ferme pour des projets liés à leur bien-être (formation, remplacement…), le bien-être de leurs animaux (gestion de la température, de l’abreuvement, l’aménagement des bâtiments…) ou à la préservation de l’environnement (préservation de la biodiversité, économies d’énergies et d’eau…). « Cela peut être des journées de remplacement, de l’outillage pour le bien-être des animaux (brumisateurs, brosses à vaches) ou la qualité des produits comme des pré-refroidisseurs, qui font baisser plus vite la température du lait, font dépenser moins d’énergie », détaille OLIVIER BEAUFILS, qui élève à Sabaillan (65), un cheptel de 90 vaches sur une centaine d’hectares de prairies, soit 700 tonnes de lait par an.