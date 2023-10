Toulouse - Nouveau quartier Guillaumet à Toulouse : inauguration de la résidence intergénérationnelle L'Envol

À Toulouse, au cœur du nouveau quartier Guillaumet, sur le site de l’ancien Centre d’Essais Aéronautique, avec la présence des premiers locataires, Patrimoine et les associations Habitat et Humanisme Midi-Pyrénées et L’Amandier ont inauguré ce 22 septembre la résidence L’Envol, une maison intergénérationnelle et inclusive totalisant 80 logements. La résidence propose des solutions d’habitat adaptées pour une diversité de publics aux âges, situations et parcours de vie variés : familles, seniors, adultes en situation de handicap, jeunes en insertion, tous à faibles ressources.

Un projet immobilier parfaitement intégré au nouveau quartier

Dans une approche inclusive et solidaire, cet ensemble immobilier de 80 logements sociaux comprend plusieurs types d’habitats et s’articule autour d’un projet commun d’animation collective.

Cet ensemble a été conçu par le cabinet d’architecture D et A Christian DEVILLERS (Paris) et construit par le promoteur COGEDIM pour Patrimoine. Il adopte un traitement architectural contemporain tout en restant respectueux de l’environnement et des habitations qui l’entourent, pour un projet emblématique du renouveau urbain avec des façades de ton clair. Le projet bénéficie du niveau de performance énergétique RE2020 et sera certifié NF Habitat.

Au sein d’espaces collectifs, ses occupants partagent l’expérience du vivre-ensemble, avec des accompagnements adaptés.

Ce programme se décompose de la façon suivante :

42 logements gérés par Habitat et Humanisme :

16 en « Résidence Sociale », du T2 au T4, pour des familles monoparentales et des jeunes en insertion ;

16 en « Pension de Famille » pour des personnes isolées et en grande difficulté, dont la situation sociale, économique et psychologique ne permet pas l’accès à un logement ordinaire ;

10 en « Habitat Inclusif », du T2 au T4, adaptés à des personnes en situation de handicap. L’aide à la vie partagée pour ces 10 logements est assurée par deux personnes à temps plein mises à disposition par l’association l’Esperluette.

38 logements gérés par PATRIMOINE :

14 logements familiaux du T2 au T4 ;

23 logements seniors du T2 au T3 ;

1 logement dénommé « Co’coon », une colocation pour 3 seniors au sein d’un T5 « inclusif ».

NB : 12 logements seniors (dont le Co’Coon) sont en habitat inclusif. L’animation et l’accompagnement sont assurés par Habitat et Humanisme. Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne apporte son soutien par le biais d’une subvention annuelle de 90 000€ pendant 7 ans.



La résidence dispose d’environ 300m² d’espaces et équipements collectifs (salle de convivialité, espace jeux, espace numérique) et d’un espace vert partagé, favorisant les rencontres et la création de liens. Elle est positionnée dans un quartier bénéficiant de commerces de proximité (pharmacie, boulangerie, coiffeur, supermarché, etc.), de services publics, transports en commun et structures de soins. La résidence est sécurisée avec des portes motorisées et un contrôle d’accès.

Les logements réservés aux seniors et PMR sont superposés afin de les préserver au mieux du mode de vie des plus jeunes (fêtes, enfants, horaires décalés...) et de favoriser une mixité horizontale, à l’échelle de l’étage. Ils bénéficient de différents équipements adaptés (fenêtres sur allèges vitrées pour favoriser la vue sur l’extérieur ; volets roulants électriques ; salle de bains ergonomique avec douche sans seuil et plan vasque permettant la position assise ; barres de maintien ; sol antidérapant dans les pièces humides…).

Cette opération représente un investissement total de 10 891 850€, financé par des prêts de la Banque des Territoires (6 324 464€) et d’Action Logement (228 000€), des subventions de l’État (634 700€), de Toulouse Métropole (902 000€), de la Région (122 500€) et du Conseil Départemental (80 000€), ainsi qu’un apport en fonds propres de PATRIMOINE (2 600 186€).

Le nouveau éco-quartier Guillaumet

La résidence L’Envol trouve sa place au cœur du nouveau quartier Guillaumet, à deux pas du centre-ville de Toulouse, sur l’ancien site du Centre d’Essais Aéronautique. Ce projet de renouvellement urbain a été aménagé par Altarea avec le Crédit Agricole Immobilier. Lancé en 2018, le projet a fait l’objet d’une ambitieuse démarche de concertation. Plus de 1 000 participations, riverains ou associations, ont contribué à la conception du quartier. Cinq orientations ont alors été retenues : reconnexion du site avec les quartiers alentours, préservation des espaces verts, conservation de la vocation sportive du site, création d’une centralité de quartier, préservation de la mémoire du site.

Le nouvel écoquartier, s’étale sur plus de 13 hectares, et est un lieu de vie unique avec plus de 1200 logements, des commerces, équipements de quartier, bureaux et espaces verts.

L’approche partenariale au cœur du projet

Au sein de ce quartier, la résidence l’Envol prend tout son sens et illustre la volonté du partenariat historique entre Altarea et Habitat et Humanisme : construire des biens pour bâtir des liens.

L’association Habitat et Humanisme Midi-Pyrénées a été sollicitée pour prendre en charge le projet de maison intergénérationnelle. Pour ce faire, elle s’est associée au bailleur social PATRIMOINE, à l’expérience riche en matière d’innovation, au travers de la structure l’Amandier, et à l’association l’Esperluette, experte dans l’accompagnement du handicap.

Le travail de réflexion réalisé en commun a permis de concevoir une résidence unique en France, prometteuse en matière d’insertion et d’inclusion.

Un nouveau vivre-ensemble en ville

En accueillant au sein d’un même lieu de vie des personnes d’âges et d’horizons différents, Habitat et Humanisme, Patrimoine, L’Amandier et L’Esperluette proposent un nouveau vivre-ensemble en ville pour des publics à faibles ressources.

L’objectif est de favoriser les liens sociaux, l’entraide et l’échange d’expérience dans une dynamique participative et collaborative, pour rompre l’isolement et développer les liens de voisinage et la solidarité entre générations.

L’animation des espaces communs de l’ensemble du collectif est du ressort d’Habitat et Humanisme, qui s’appuie sur ses partenaires pour former une équipe aux compétences plurielles, composée de travailleurs sociaux (salariés d’Habitat et Humanisme, de l’Esperluette et de Solidarité Familiale) et de bénévoles. Ils assurent ainsi un accompagnement personnalisé des résidents en prenant en compte les besoins spécifiques de chacun, organisent des moments de partage et sont un véritable soutien à la vie collective.

Un projet participatif

Ce projet a également été novateur au travers du recrutement des futurs locataires et du travail du projet de vie sociale. En effet, les structures ont travaillé sur la location voulue afin de s’assurer que chaque résident adhère à la dynamique du vivre-ensemble. Des réunions publiques, des ateliers participatifs avant et après l’emménagement ont aussi été mis en place avec le partenaire Ostalada. Ainsi, des liens et des projets avaient émergé avant même l’entrée dans les lieux.

Spécificité au sein de la résidence, un logement « Co’Coon » !

Conçu par PATRIMOINE et l’association L’Amandier, cette solution immobilière innovante, à destination des seniors, favorise le lien social et le bien vieillir. Un logement d’environ 130m2 pour 3 seniors, où chacun dispose de son espace de vie personnel et partage les espaces collectifs. Une alternative à la maison de retraite qui permet le maintien à domicile prolongé grâce à l’entraide et au partage au sein d’un lieu adapté. Une chambre supplémentaire permettra d’accueillir un aidant ou de la famille. Les espaces communs (cuisine, salon, séjour) sont partagés et meublés. Une animation de 15 à 20 heures par semaine est proposée spécifiquement pour le Co’coon et gérée par Habitat et Humanisme.