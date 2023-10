Hérault - Campagne de sécurité des loisirs nautiques 2023 : le préfet maritime dresse le bilan de la saison estivale en Méditerranée

Campagne de sécurité des loisirs nautiques 2023 : le préfet maritime dresse le bilan de la saison estivale en Méditerranée

Ce mardi 24 octobre, le vice-amiral d’escadre Gilles Boidevezi, préfet maritime de la Méditerranée, a présenté, accompagné du directeur-adjoint du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer de Méditerranée (CROSS Med), le bilan de la saison estivale 2023.

Après la forte croissance du nombre d’interventions constatée entre 2020 et 2022, l’activité de l’année 2023 décroit légèrement (-7%) tout en se maintenant à un niveau bien supérieur à la fin des années 2010. Le plateau qui semble se dessiner confirme la tendance endémique entrevue ces quatre dernières années sur notre façade. Les principales causes de ce nombre élevé d’opérations sont désormais bien connues : fréquentation accrue, inexpérience, impréparation et comportements irresponsables. Outre la nature des usagers de la mer qui a énormément évoluée ces dernières années, le volume de pratiquants s’est fortement densifié dans la bande des 2-3 nautiques. Ainsi, même si la mer reste un espace de liberté, il est nécessaire de réguler les usages dans cette zone afin de faire cohabiter au mieux l’ensemble des activités, notamment au regard du nombre croissant d’usagers dans un espace contraint et de la diversification des pratiques.

Cette saison, le nombre d’opérations reste élevé mais la légère baisse constatée est encourageante et valide les efforts entrepris autour des leviers essentiels suivants :

Sensibilisation et prévention accrues des usagers de la mer par le biais de multiples vecteurs (communication, implication des acteurs publics et privés, pédagogie par les unités en mer, etc.) ;

Maintien d’un dispositif important de présence des unités en mer : le choix fait cette année de privilégier une présence continue et agile s’est avéré efficace, comme en témoignent la baisse des infractions au regard du nombre de contrôles conduits. Une attention renforcée a notamment été portée sur les pratiques mettant directement en danger la vie des usagers (contrôles de vitesse, respect des zones de navigation, etc.) La présence constante et agile des unités de l’AEM en mer a eu un effet dissuasif, et s’est illustrée par 15 900 contrôles (+8%) pour 2 476 infractions constatées (-16%).

Dans la perspective de la saison 2024, la préfecture maritime poursuivra cette politique volontariste selon les axes suivants :

Sensibilisation : la campagne médiatique de sécurité des loisirs nautiques sera encore renforcée ;

Prévention/Répression : l’effort de présence des unités de contrôle sera maintenu à un niveau élevé afin de capitaliser sur les chiffres encourageants de cette année et l’adaptation du dispositif permettant de mieux cibler les zones à risque sera réitérée ;

Évolution de la réglementation : les travaux visant à accroitre la sécurité en mer, conduits en lien avec l’échelon central, seront poursuivis.

Retrouvez un bilan chiffré de la saison estivale 2023 dans le document cliquable ci dessous

Illustration

