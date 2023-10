Occitanie - La SCIC Bien Commun, un nouvel opérateur engagé dans la revitalisation des territoires

Bien Commun est une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) qui a pour mission d'œuvrer pour la revitalisation des petites et moyennes villes en Occitanie, en participant à la rénovation écologique du bâti ancien et à la location de logements et de commerces de proximité, à tarifs abordables.Pour cela, nous avons développer deux métiers :



Le bureau d'études immobilières - AMO, ou nous accompagnons les acteurs publics et privés dans la réhabilitation de leur patrimoine au cœur des territoires, sur différents volets : programmatique, participation citoyenne, juridique, financier, méthodologique, etc. • La foncière solidaire, ou nous achetons, réhabilitons écologiquement le patrimoine local et louons à tarifs abordables, des logements et commerces dans une dynamique de revitalisation des centres-villes.

Nous sommes donc au service des villes moyennes, petites villes et villages en Occitanie, et de leurs habitants. Notre activité se concentre donc majoritairement sur des territoires ruraux. Par la réalisation de projets de réhabilitation du patrimoine existant, en cœur de bourg, nous poursuivons des ambitions, en cohérence avec les politiques régionales et nationales (Programme Petites Villes de Demain, Bourg Centre & Action Cœur de Ville). Nous pouvons donc nous appuyer sur des programmes publics structurants pour développer notre activité. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se rénove !