France - e-artsup : 1re école de motion design au classement international «Best School in the World 2023»

L’école e-artsup est particulièrement fière d’annoncer sa première place parmi les écoles françaises et européennes du prestigieux classement international 2023 « Best Schools in the World » par The Rookies pour sa spécialisation en Motion Design.

Faisant suite à l’évaluation du travail des étudiants par 180 professionnels, cette reconnaissance internationale témoigne de la qualité des productions en images animées et vient consacrer des années d’investissement dans la formation de talents d’exception.

Pionnière dans le Motion Design, e-artsup est la première école en France à avoir introduit dès 2005 une formation entièrement dédiée à ce domaine. Cette audace visionnaire lui a permis de forger sa réputation en tant qu’école référence du Motion Design et ainsi d’accompagner des générations d’étudiants dans la réalisation de leurs ambitions créatives.

L’école a d’ailleurs été saluée à de nombreuses reprises pour la qualité de sa formation en direction artistique, dans le cinéma d’animation et dans le jeu vidéo. A titre d’exemples, sur les deux dernières années, ses étudiants ont remporté une soixantaine de prix et de distinctions à travers le monde. Ces reconnaissances démontrent l’excellence académique et professionnelle d’e-artsup, ainsi que son engagement indéfectible à promouvoir la réussite de ses étudiants en s’appuyant sur des valeurs fondamentales : accompagnement, collaboration, passion et, bien sûr, excellence créative.

« La créativité s’épanouit pleinement dans un environnement qui la valorise et l’accompagne. Nous avons toujours cru en la force de la collaboration, en l’importance de la pédagogie et en la puissance de la passion des étudiants pour réaliser des projets d’exception », déclare Nicolas Becqueret, directeur de l’école.

Cette nomination met en lumière le travail acharné et l’engagement de toute une communauté : enseignants, étudiants et partenaires professionnels, tous animés par la même passion du Motion Design comme en témoigne Hasim Akbaba, directeur du programme : « c’est en nous entourant des meilleurs professionnels, en construisant un programme cohérent et ambitieux que nous offrons à nos étudiants un cursus d’excellence qui porte ses fruits ».

e-artsup invite toutes les personnes passionnées et désireuses de faire partie de cette grande aventure créative à découvrir ses programmes et à rejoindre sa communauté de créatifs visionnaires.

***************************************************************************************************************

À propos d’e-artsup

Depuis 2001, e-artsup est une référence dans l’enseignement en création visuelle en France. Elle forme les talents de demain dans les domaines de la direction artistique, de l’animation, du jeu vidéo et du Motion Design à travers 10 campus en France. L’école permet à chaque étudiant de réaliser pleinement ses ambitions créatives en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé et d’une formation à la pointe de l’innovation. e-artsup est une école membre du Groupe IONIS.