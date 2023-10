Montpellier - Grande Conférence de Vinseo Vins et Climat : Les questions qui fâchent le 16 novembre

Grande Conférence de Vinseo Vins et Climat : Les questions qui fâchent.

Mettra-t-on de l'eau dans notre vin ? La filière viticole face aux enjeux climatiques : entre agilité et transition forcée

16 novembre 2023 à 9h30 – Institut Agro Montpellier

Vinseo, l'association qui fédère plus de 110 membres experts de la filière vitivinicole d'Occitanie, est fière d'annoncer sa première Grande Conférence qui se tiendra le 16 novembre prochain à l'Institut Agro Montpellier. Cette conférence sera consacrée à l'un des plus grands défis auxquels le secteur viticole est confronté aujourd'hui : le changement climatique.

Depuis sa création en 2007, Vinseo s'est positionné comme un acteur clé dans la filière vitivinicole occitane en fédérant un réseau d’experts au service de la vigne et du vin.

Aussi, cette conférence est l’occasion pour l’association de rayonner encore plus largement et d'approfondir les questions cruciales de l'heure, et notamment : « Quand le climat nous obligera-t-il à mettre de l’eau dans notre vin ? ».

Pour tenter d’y répondre, plusieurs experts se succèderont au fil d’une matinée d’interventions captivantes et de discussions interactives.

Ainsi, après une courte introduction dont le démarrage est prévu à 9h30, Arthur KELLER, spécialiste des risques systémiques et des stratégies de résilience, animera une première session durant laquelle il sera question du « climat, énergie, économie, consommation … Pourquoi et comment changer de logiciel ! ».

Après ce premier état des lieux - indispensable à la compréhension des enjeux auxquels doit faire face la filière - Luigi MOIO, président de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV), poursuivra la conférence à travers une session intitulée « Déconsommation, changement climatique… Comment faire face ? ». Il y abordera des pistes de réflexion autour des stratégies à développer pour permettre à la viticulture et au climat de coexister harmonieusement, quitte – peut-être - à « mettre de l’eau dans notre vin ».

Parce que cette conférence n’a pas vocation à être une litanie de désespoir climatique mais une exploration de l’avenir de la viticulture et de potentielles solutions, le public sera ensuite invité à réagir avec les intervenants durant une séance de questions/réponses.

La matinée se conclura par une discussion qu’animeront les experts locaux Serge ZAKA, ingénieur agronome et docteur en agroclimatologie, et Jean-Marc TOUZARD, directeur de l'Unité Mixte de Recherche "Innovation" Montpellier à l'INRAE. Intitulée « Quels vins produira-t-on en Occitanie en 2050 ? », elle sera l’occasion de s’interroger sur la capacité de la filière viticole à poursuivre la production de vin. Leurs discussions éclaireront les dernières avancées technologiques, les pratiques agiles et les innovations qui pourraient façonner l'avenir du secteur.

L'événement sera clôturé par un cocktail, offrant une opportunité supplémentaire au public de discuter avec les experts et d’aller plus loin dans les questions abordées durant la matinée.

Vinseo invite tous les acteurs de la filière vitivinicole, les journalistes spécialisés et le grand public à participer gratuitement à cette matinée d’échanges enrichissants et stimulants. Cette conférence est une occasion unique de mettre en valeur les compétences et les connaissances de ses membres, de cultiver un lien concret avec le monde viticole et d'approfondir les enjeux de l'avenir de la viticulture, « entre agilité et transition forcée ».

Pour en savoir plus sur la conférence et s'inscrire, rendez-vous sur la plateforme virtuelle de l’événement :

https://reseau.vinseo.com/event/grande-conference/

PROGRAMME

10h00 – Arthur KELLER Risques systémiques et stratégies de résilience

10h45 – Luigi MOIO Président de l’OIV

11h30 – Discussion d’experts locaux

Quels vins produira-t-on en Occitanie en 2050 ?

12h10 – Conclusions & perspectives Vinseo

À propos de VINSEO

Constituée de plus de 110 membres experts de la filière vitivinicole d'Occitanie, Vinseo fédère et représente le florilège des fournisseurs de biens et de services des vignerons & des caves, mais aussi le monde de la Recherche et de l’Enseignement y attenant : de la vigne au verre de vin, ce réseau conseille, fournit et appuie au quotidien les caves et vignerons dans un souci de qualité.

Cette « grappe d’entreprises » – aussi connue sous le nom de « cluster » – a été créée au service de la filière vitivinicole, en 2007 sous l'impulsion de la Région Occitanie : les compagnons de la filière vitivinicole occitane, et fiers de l’être !

Sa raison d’être est de « promouvoir et développer les savoir-faire et l’expertise au service de la filière vitivinicole », qui s’articule autour de 3 missions clé : premièrement, promouvoir ses adhérents et leur expertise, leur plus-value dans la filière vigne & vin en Occitanie. Deuxièmement, créer des synergies entre eux, les mettre en réseau afin d’augmenter cette plus-value filière, en renforçant le tissu socio-économique régional. Enfin, dynamiser l’innovation (via ce réseau renforcé, une veille, des rencontres entre Recherche et Entreprises) et favoriser son transfert en solutions concrètes directement exploitables sur les parcelles et dans les chais.

En bref, c’est un réseau actif d’entreprises, de chercheurs et d’enseignants qui partage et produit du contenu via des conférences thématiques et techniques, communique et s’active pour trouver et proposer des solutions d’intérêt face aux grands défis de ses vignerons et caves… le tout dans un climat convivial !