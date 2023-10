Mende - Énergies Désespoirs. Un monde à réparer

Une exposition d’Encore Heureux entre énergie et désespoir, qui présente des mondes qui s’effondrent et d’autres qui sont reconstruits et réparés collectivement.

« Quand les mégafeux succèdent aux inondations, quand les pollutions s’ajoutent aux pénuries, quand la biodiversité disparaît comme neige au soleil sous un climat qui entre en ébullition, difficile de ne pas vivre dans l’inquiétude et le trouble. Les alertes écologiques se multiplient à un point tel que l’habitabilité de la terre pour tous les êtres humains paraît compromise. Dès 2050, des territoires entiers seraient inhospitaliers. Si l’on refuse les scénarios effondristes et les illusions farfelues, que faire ? Par où commencer ? Nous avons décidé de mettre de l’ordre dans nos désespoirs, en organisant le pessimisme comme le proposait Walter Benjamin.



Puis nous avons collectionné les énergies de celles et ceux qui luttent, inventent et réparent le monde. Pour partager nos recherches, nous avons choisi la peinture. Chaque image construite collectivement s’appuie sur des réalités scientifiquement documentées. La couleur face au noir et blanc : cinquante énergies adossées à cinquante désespoirs. Et au milieu, des extraits de la clameur qui gronde, les slogans des manifestations citoyennes réclamant plus de justice climatique. Vous êtes libres de parcourir cette forêt. Vous y perdre peut-être. Trouver un chemin entre abîmes et utopies.



Contribuer à votre tour en partageant vos énergies ou vos désespoirs. Et enrichir ainsi les imaginaires de résistance. » Cette exposition est le fruit d’un dispositif collaboratif entre l’agence d’architecture Encore Heureux, la section de recherche en Anthropocène de l’École urbaine de Lyon et l’artiste Bonnefrite.

Autour de l’exposition, des actions et événements vous seront proposés, tenez-vous informer sur scenescroisees.fr / theatredemende.fr

Exposition co-accueilli à Mende avec Le Théâtre de Mende dans le cadre de sa saison culturelle