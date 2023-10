France - Les barrières géographiques pour l'endoscopie rachidienne brisée par ORSYNC

Le 28 septembre, le Dr. Guillaume Lonjon réalise une intervention chirurgicale à distance afin de former à l'endoscopie rachidienne, 10 médecins argentins de l’Hospital Privado Universitario et de l’Hospital Raul Ferreyra. Le patient, un homme de 48 ans, souffre depuis plusieurs années d’une double hernie discale. L’endoscopie rachidienne est pratiquée par seulement 5 % des chirurgiens en France. La transmission de cette technique chirurgicale de pointe est aujourd’hui possible grâce à la solution Orsync, qui facilite la téléprésence et le partage de connaissances en temps réel. Simple, rapide et fluide, cet outil innovant, produit en France par Careprod Technologies, ouvre la voie à une nouvelle ère de la collaboration médicale à l’échelle internationale.



Une solution innovante ouvrant les portes de la formation médicale à l’échelle mondiale

Spécialiste en chirurgie de la colonne vertébrale, le Dr. Guillaume Lonjon a réalisé, le 28 septembre dernier, une endoscopie rachidienne diffusée en direct de la Clinique Saint-Jean-Sud de France (Saint-Jean-De-Védas près de Montpellier), auprès de médecins argentins. Cette formation, réunissant dix participants issus de l'Hospital Privado Universitario et de l'Hôpital Raul Ferreyra, a été orchestrée par Orsync. Les médecins ont pu bénéficier d'une expertise virtuelle en temps réel et d'une immersion optimale, grâce à des caméras robotisées pilotables à distance.

L'objectif de cette formation était de transmettre aux médecins argentins une technique en plein essor : l'endoscopie rachidienne. Cette méthode, en contraste avec les approches chirurgicales traditionnelles, se caractérise par deux incisions de quelques millimètres. La première accueille une minuscule caméra, tandis que la seconde permet l'accès aux outils miniaturisés, améliorant considérablement la précision du chirurgien.

L'événement s'est déroulé en direct du bloc opératoire en France, permettant la participation de médecins aux profils variés basés en Argentine. Au total, dix participants, comprenant six professionnels confirmés et quatre en cours de formation, ont bénéficié de cette approche virtuelle, favorisant la diversification des compétences dans le domaine médical.

Pour le Dr. Sanchez, participant à la formation, cette expérience a été marquante : « La qualité de ce partage de connaissances et la clarté visuelle étaient remarquables. Cette formation a ouvert de nouvelles perspectives en matière de pratique médicale. »

La formation médicale à distance en direct des blocs opératoires

La formation médicale en direct depuis les blocs opératoires, assurée à distance, s'impose comme une avancée révolutionnaire dans le domaine de la médecine. Cette approche novatrice, permise par Orsync, vise à améliorer les performances chirurgicales et la formation médicale en offrant une expérience immersive. Cette technologie de pointe ouvre de nouvelles perspectives, non seulement pour l'acquisition de compétences médicales, mais aussi pour la réalisation de bénéfices économiques et écologiques.

Au-delà des intérêts médicaux, la formation médicale en ligne via la téléprésence constitue un avantage financier. En réduisant les coûts de déplacement, elle libère des ressources financières pour d'autres besoins médicaux urgents. Le Dr. Lonjon souligne l'importance de cette approche : « Orsync est la solution pour former des médecins - peut-être pas sur toute la courbe de progression, mais au moins sur la première partie, pour qu’ils découvrent la chirurgie sans avoir à se déplacer. D’un point vue économique et écologique, c’est une très bonne option. Après, l'échange au bloc opératoire sur mannequin, complète la formation. Mais dans une première approche sur une technique inconnue, Orsync est l’outil le plus adapté ! »

En l’espace de seulement deux heures, Orsync a permis de former un groupe de médecins argentins, démontrant son potentiel sur le terrain de la formation médicale. Orsync contribue ainsi à lutter contre la désertification médicale, rendant les nouvelles avancées accessibles aux régions mal desservies et garantissant un accès équitable aux soins de qualité. Cet engagement à élargir l'accès aux soins positionne cette solution à l'avant-garde de l'innovation médicale.

À propos de Careprod Technologies

Careprod Technologies est une filiale de Careprod. Careprod est une société de production audiovisuelle créée en 2012 basée à Montpellier, et spécialisée dans l'événementiel et la production de contenus essentiellement médicaux. Leur technologie de téléprésence Orsync vise à améliorer les performances chirurgicales et la formation médicale en offrant une expertise virtuelle en temps réel et une immersion grâce à des caméras robotisées pilotables à distance. Créée en septembre 2021, l’entreprise compte déjà 15 employés et 2,2 millions de chiffre d’affaires. Plus de 110 kits de téléprésence ont été déployés couvrant ainsi 35 pays. Pour plus d’informations : www.orsync.io