Béziers - Béziers : Non à la novillada des Journées taurines !

Béziers, 19 octobre 2023 – À l'occasion de la novillada des Journées taurines de Béziers, le COLBAC (Comité de liaison biterrois pour l'abolition de la corrida) se mobilisera pour sensibiliser le public à la cruauté des corridas.

Les militants du COLBAC tiendront une manifestation silencieuse avec visuels et banderoles le samedi 21 octobre 2023, de 16 h 00 à 18 h 00, sur le parvis des arènes de Béziers, en marge de la novillada des Journées taurines de Béziers, organisées par la société privée BETARRA et la Fédération des Clubs Taurins de Biterrois.

La corrida figure au chapitre des "Crimes et délits" du Code pénal. Elle est donc bien considérée par la loi française comme un délit de cruauté envers un animal, et, à ce titre, elle est punie de lourdes peines. Mais Béziers, comme une soixantaine de communes dans le sud de la France, bénéficient d'une exception pénale qui permet à cette pratique de perdurer malgré son caractère cruel et délictuel.

Alors que les spectateurs se rendront aux arènes, le COLBAC veut interroger les consciences et pose la question de la cruauté animale dans les corridas. Comment pouvons-nous accepter que des êtres vivants souffrent pour notre divertissement ?

Le COLBAC demande à la municipalité de faire évoluer Béziers en cessant tout soutien financier aux corridas et en les remplaçant par des spectacles taurins sans cruauté. Il est urgent de tourner la page des spectacles sanglants qui infligent des souffrances inutiles à des êtres sensibles.

Le COLBAC rappelle que faire d’une tradition cruelle la culture représentative de Béziers est inacceptable. Les corridas ne survivent à Béziers que grâce au soutien financier de la municipalité. Ce choix de Robert Ménard est non seulement moralement inacceptable, mais il ne reflète pas la volonté de la grande majorité des Biterrois. En apportant son soutien inconditionnel au lobby influent de la tauromachie, Robert Ménard semble poursuivre des intérêts personnels. Il n'agit ni dans l'intérêt de Béziers ni dans celui des Biterrois qui sont peu nombreux à se rendre aux corridas.



Site internet colbac.info