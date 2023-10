Occitanie - La Région soutient le logement communal à vocation sociale

Dans le cadre de ses politiques en faveur d’une région plus inclusive et en application de sa compétence de soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le conseil régional accompagne la production et l’amélioration de logements locatifs à vocation sociale réalisés par les communes ou leurs groupements.

Réunis en commission permanente, les élus du conseil régional ont approuvé ce matin le soutien à 16 projets de collectivités concernant la rénovation et la création de 35 logements locatifs à vocation sociale pour un montant de subventions de 341 240 euros. Avec ces dossiers, depuis le début de l’année 2023, ce sont 104 logements locatifs à vocation sociale, soit 47 opérations avec un montant total d’aide de 979 340 euros, qui auront fait l’objet d’un soutien de la Région.

« La crise du logement qui touche notre pays actuellement est sans précédent. Depuis 2017 le gouvernement n’a de cesse de s’attaquer aux organismes HLM en les asphyxiant financièrement. La chute du nombre de constructions et de rénovations est une conséquence directe de ces choix politiques alors que nous avons plus de 180 000 demandes de logement en attente dans notre région », a déclaré Marie Piqué, vice-présidente du conseil régional en charge du logement social, à l’occasion de cette commission permanente.

« Cette situation aggrave les situations difficiles que connaissent déjà nos territoires, notamment les petites communes en milieu rural. Celles-ci ont souvent bien du mal à proposer à leurs habitants une offre d’habitat qui les incite à rester, à vivre et travailler au pays. C’est pour cela qu’avec la Présidente Carole Delga et les élus de la majorité régionale nous nous sommes toujours positionnés pour un soutien fort aux côtés des communes qui font le choix de développer du logement locatif social », a insisté Marie Piqué.

Dans le cadre du mandat 2016-2021, la Région a accompagné un total de 417 opérations, soit 736 logements communaux à vocation sociale avec une aide globale de 5,6 millions d’euros. Au titre du mandat actuel 2021-2027 en incluant les opérations proposées au vote de ce jour, la Région Occitanie aura ainsi soutenu 169 opérations soit 348 logements communaux pour un montant de subventions régionales à hauteur de 3 millions d’euros.

Découvrez tous les détails de ce dispositif sur le site internet du conseil régional :

https://www.laregion.fr/Dispositif-d-aide-au-logement-des-communes-a-vocation-sociale