Bassin de Thau - Eaux souterraines : Nouvel inversac sur la source de la Vise

Eaux souterraines : Nouvel inversac sur la source de la Vise

Redouté depuis le printemps compte tenu des tensions sur la ressource en eau, un nouveau phénomène d’inversac s’est produit dans la nuit du 17 au 18 octobre, sur la source de la Vise, point le plus profond de la lagune de Thau.

L’aquifère est désormais sous surveillance et une cellule technique travaille à la mise en œuvre de solutions.

Les données du réseau de suivi développé par le SMBT(1) dans le cadre du programme Dém’eaux se sont révélées exactes.

Annoncé dans la nuit, suite à un niveau bas de l’aquifère et à une surcote marine de 55 cm, le débit de source de la Vise située à 30 mètres de fond sous la lagune de Thau s’est inversé, provoquant l’entrée des eaux de l’étang dans l’aquifère.

Si à ce jour, l’augmentation de la conductivité (taux de salinité) n’a pas encore été constaté dans les forages témoins, celle-ci ne devrait pas tarder à se produire. Lors du dernier phénomène, ce sont plusieurs dizaines de tonnes de sel qui étaient entrées dans le réservoir au cours de ce phénomène, le plus long jamais observé. La source de la Vise est reliée à l’aquifère du pli Ouest qui alimente la lagune de Thau en eau douce et abrite également les eaux thermales exploitées par les thermes de Balaruc-les-Bains, permière station thermale de France et plus gros employeur du territoire avec 400 emplois directs et 2000 emplois induits.

Un dispositif de vigilance (avec le renforcement des analyses réalisées par le laboratoire d’autocontrôle des Thermes) a été immédiatement déclenché par la SPLETH sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé. Ce suivi régulier permet de prévenir toute modification des paramètres de l’eau thermale grâce au suivi de forages d’observation.

Des remontées d’eau dans les habitations de la presqu’île ont été constatées dans les heures qui ont suivies le déclenchement du phénomène. Les riverains potentiellement impactés ont été immédiatement informés par la Commune de Balaruc-les-Bains.

Pour rappel, en 2020 lors du dernier inversac, un arrêté de catastrophe naturelle permettant d’indemniser les riverains avait été pris.

La Préfecture maritime va également prendre des dispositions pour interdire toute navigation et plongée dans un rayon de 100 mètres autour de la Vise, le débit entrant estimé à 400 l/s pouvant causer des perturbations sur le plan d‘eau.

Mercredi 18 octobre, une commission de crise s’est réunie en mairie de Balaruc-les-Bains avec les parties prenantes et les experts compétents pour évaluer les risques et placer la source sous haute surveillance. L’urgence à étudier une solution technique qui permette de pallier les entrées d’eaux saumâtres dans cette ressource stratégique pour le territoire a été rappelée par tous les acteurs en présence et notamment la Commune de Balaruc-les- Bains et le vice-président du SMBT et président de la Commission Locale de l’Eau Michel Garcia.

Dès le mois de juin, lors d’un comité de suivi du programme Dém’eaux et d’une commission paritaire du SMBT, le lancement de ce programme technique avait déjà fait consensus. La Commission locale de l’eau qui réunit collectivités, services de l’Etat et usagers de la ressource au premier plan desquels les pêcheurs, les conchyliculteurs, les agriculteurs et les thermes avait exprimé également cette même volonté.

Le programme est actuellement en cours de montage en partenariat avec le BRGM(2) qui a piloté le programme Dém’eaux.

DEM’eaux Thau

Coordonné par le BRGM, le programme Dém’eaux est mené en partenariat avec d’autres unités de recherche : UMR Géosciences Montpellier, UMR Hydrosciences et une entreprise spécialisée en informatique (Synapse), ainsi que les gestionnaires de la ressource en eau du territoire, dont le Syndicat mixte du bassin de Thau.

Inscrit au Contrat de plan Etat-Région, d’un montant de 5,2 M d’€, ce programme vise à mieux comprendre le fonctionnement de l’aquifère.

Son financement est assuré par l’Etat (12 %), la Région Occitanie / Pyrénées- Méditerranée (26 %), l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (17%), le FEDER (11 %), Montpellier Méditerranée Métropole (4%), la commune de Balaruc-les-Bains, le Syndicat Mixte du Bassin de Thau, les unités de recherche et entreprise partenaires.

