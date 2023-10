Occitanie - Occitanie : plus de 15 000 familles séduites par l'argent de poche digitalisé

« Par carte ou en espèces ? » : une question qui vaut maintenant aussi pour les adolescents qui délaissent la tirelire en forme de cochon pour des cartes de paiement et applications mobiles.

En effet, alors que l’argent de poche est de mise (ponctuellement ou régulièrement) au sein des familles françaises, elles sont de plus en plus à se tourner vers des solutions digitales.

Plus pratiques pour les échanges entre parents et leurs enfants, plus en adéquation avec les modes de consommation des ados et surtout plus pédagogiques pour préparer la jeunesse à leur future autonomie financière, ces outils de dématérialisation se démocratisent à grands pas.

Ainsi, en Occitanie, plus de 15 000 familles utilisent quotidiennement Pixpay, la carte de paiement des 10-18 ans copilotée par les parents et fer de lance du teen banking en France. Les départements les plus équipés étant la Haute-Garonne, l’Hérault (près de 4 000 familles chacun), et le Gard (plus de 3 000).



En plus d’être une des régions d’implantation phare de Pixpay, l’Occitanie est l’une des régions où les parents sont les plus généreux avec l’argent de poche. Dans le baromètre 2023 « Argent de poche des adolescents » publié en septembre, le Teenage Lab de Pixpay positionne la région Occitanie à la troisième place des régions où la jeunesse est la plus gâtée avec 33€ par mois en moyenne, derrière la PACA et la Corse.

« Les paiements en espèces ne représentent plus que la moitié des transactions, contre 68% en 2016* ! Le déclin du liquide est réel et il est logique que la digitalisation de l’argent impacte également l’argent de poche : les parents ont de moins en moins d’argent liquide sur eux, et les adolescents sont ceux qui souhaitent le plus acheter en ligne. » explique Caroline Ménager, cofondatrice de Pixpay.

« Cette solution est hyper moderne et nous facilite la vie.

Avec, mon ado peut payer sans contact, en ligne et même à l’étranger. De mon côté je peux suivre ses dépenses et lui donner de l’argent à distance et dans l’immédiat. » explique Yvan D., utilisatrice de Pixpay en Occitanie.

Illustration