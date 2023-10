Lozère - Bruits Blancs #13 à La Fabrique du Viala à Lanuéjols (48)

Dans le cadre de Bruits Blancs #13, découvrez des séquences originales de trente minutes basées sur l’improvisation. C’est un véritable temps de création, où deux artistes qui ne se connaissent pas sont invités à se découvrir et à proposer une confrontation directe entre écriture littéraire, poétique.

Avec les musiciens : Matthieu Guillin et Loïc Varanguien de Villepin et les auteures : Marine Bedon et Juliette Mézenc. Matthieu Guillin : Matthieu Guillin partage son travail entre la composition pour le spectacle vivant, la composition acousmatique et la performance sonore.



Son parcours l’a amené à explorer différents aspects de la musique électroacoustique pour différentes applications. Il nourrit son travail en puisant aussi bien dans les sciences humaines comme l'anthropologie ou la philosophie que dans l’hybridation de sa pratique avec d’autres champs artistiques. Loïc Vanranguien de Villepin : Il se forme au Conservatoire National Supérieur de Bordeaux en Arts Lyrique et Dramatique entre 1996 et 2000. Puis poursuit sa formation de chanteur/comédien à l'occasion de stages : au Japon avec Yoshito Ohno en France avec Claudia Triozzi, Loïc Touzé et Catherine Contour. Il crée avec Romain Jarry la compagnie des Limbes en 2001 à Bordeaux. Ils mettent en scène ensemble, depuis 20 ans, plus d’une vingtaines de pièces, s’orientant vers la création d’un « théâtre du poème ». Marine Bedon : Marine Bedon est philosophe de formation et autrice de poèmes et de pièces de théâtre. Son premier texte dramatique, On a égorgé les lapins (2021), a été récompensé par Artcena et la SACD-Beaumarchais, et soutenu par la Chartreuse de Villeneuve-Les-Avignon. Ses autres textes, Reçue et Retour à X ont été sélectionnés et lus lors des festivals Texte en cours 2021 et les Nouveaux Horizons du texte 2022. Juliette Mézenc : Juliette Mézenc écrit en Cévennes et ailleurs. Elle travaille régulièrement avec d’autres écrivains et artistes. Ses terrains de jeu : l’écriture « entre les genres », la fiction transmédia, la performance et le vidéopoème.

Spectacle co-accueilli à Lanuéjols avec La Fabrique Théâtrale du Viala et l'EPCI Mont-Lozère