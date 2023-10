Marvejols - La conférence carnée - Cie Gérard Gérard

De Cro-Magnon à L214 : LA VIANDE. Une histoire plus vieille que les pyramides, celle d’une relation (intime, inégalitaire, dynamique, violente et symbolique) qui lie l’homme à l’animal. Enfin… à certains.

Cette petite forme légère et didactique prend l’apparence d’une Conférence Théâtralisée Multimédia (CTM), pensée en complémentarité du spectacle « CARNE », à voir le mardi 14 mai à Marvejols. Dindons de la farce des lobbies de la barbaque, pris.e.s au piège de notre dissonance cognitive condamné.e.s volontaires au tofu et au soja, élevé.e.s aux grains des mots de la pub… Sortira-t-on vivant de cet abattage ? À travers l’interprétation de chiffres (PowerPoint), l’examen de questions éthiques (gilets pare-balles) et le récit de nos pérégrinations dans le très vaste monde de la filière carnée, nous vous proposons un petit récap’.



On a mouillé le tablier et on vous dira tout : du sommet de l’élevage au Salon de la Boucherie, du brame du cerf au labo d’archéozoologie, sans oublier le ballet de transpalettes des Pavillons de Rungis et la rencontre avec le Président de la République.



La Cie Gérard Gérard est installée depuis 2008 au L.I.T. à Rivesaltes, dans les Pyrénées Orientales. Elle s’évertue à travailler un rapport au public toujours particulier, tenant radicalement aux concepts de surprise, de présent et d’être ensemble. Elle défend un théâtre poétique, populaire, sensible et grinçant. Elle travaille souvent sur des « objets » de société (le smartphone, le train, la viande, Johnny Hallyday…) en passant par un temps long de recherche, de collecte et d’immersion. L’écriture de « CARNE » a été rendue possible par la Bourse SACD/DGCA « Ecrire pour la Rue », permettant aux Gérard de travailler auprès d’universités, d’exploitations agricoles, d’associations, de boucheries, de lycées et d’instituts…

Spectacle co-accueilli à Marvejols avec Le Trianon de Marvejols et l’EPCI Gévaudan