Tarn et garonne - La CNL 82 s'oppose à l'augmentation des loyers

Les membres du conseil d’administration de Tarn et Garonne Habitat, premier bailleur social du département, se sont réunis ce mercredi en séance plénière. A l’ordre du jour, plusieurs délibérations dont le débat d’orientation budgétaire et la politique des loyers 2024 avec une hausse proposée de 3,5% dès le 1er janvier 2024.

Depuis des années le gouvernement fait le choix d’affaiblir le modèle français des HLM en asphyxiant financièrement les organismes. Ceux-ci se retrouvent face à des choix difficiles en matière de rénovation et de construction alors que les besoins sont de plus en plus criants a expliqué en séance le président José Gonzales. Une situation financière qui pousse Tarn et Garonne Habitat à répercuter ces difficultés sur les locataires en augmentant les loyers pour la deuxième année consécutive.

« Même si nous sommes conscients de la situation de l’organisme, nous devons nous opposer collectivement à cette augmentation », a expliqué Julien Sueres, représentant des locataires pour la Confédération Nationale du Logement avant de plaider devant le conseil d’administration pour un gel des loyers en 2024.

« Aujourd’hui c’est une attaque politique et idéologique de la part du gouvernement que subissent les HLM. Plutôt que de se décharger sur les locataires, nous devons avoir le courage d’envoyer un message fort au ministère en faisant bloc collectivement contre cette asphyxie financière en refusant de d’augmenter les loyers, même si cela est la seule option que l’Etat nous laisse », a fustigé le castelsarrasinois pointant également les conséquences sociales de telles décisions. « Les locataires sont confrontés à des choix insupportables. Les familles font de terribles sacrifices sur l’alimentation, les loisirs et même la santé pour tenir leurs budgets. Ne rajoutons pas des difficultés sur une situation déjà explosive », a-t-il conclu avant de voir la délibération adoptée par une majorité du CA à l’exception des représentants des locataires qui ont tous voté contre.