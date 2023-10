Montpellier - L'agroalimentaire régional a rendez-vous avec l'export

Export : Madrid, Cologne, Paris accueillent les entreprises agroalimentaires d’Occitanie

L’agence AD’OCC accompagne les entreprises agroalimentaires de la Région Occitanie à l’export, un marché essentiel pour les entreprises régionales.

→ Les fruits et légumes d’Occitanie à Fruit Attraction

Du 3 au 5 octobre, à Madrid, l’agence AD’OCC a accompagné 9 entreprises régionales à Fruit Attraction, à Madrid. C’est l'une des plates-formes commerciales de fruits et légumes les plus importante au monde avec 1 600 sociétés et 70 000 experts de 120 pays ayant participé en 2022. L’objectif de l’agence AD’OCC est d’aider les entreprises du secteur des fruits et légumes à conquérir de nouveaux marchés, et préparer le rendez-vous MedFEL, organisé par la Région Occitanie les 24 et 25 avril 2024 à Perpignan.

Les 9 entreprises : COFRUID’OC (Hérault) ; COT INTERNATIONAL (Gard) ; JARDINS DU MIDI (Tarn-et-Garonne) ; JMC (Gard), MAGISTANGE (Lot) ; ALBA FRUITS (Tarn-et-Garonne) ; PORT DE SETE (Hérault) ; FRUITS & CIE (Gard) ; LOVITA (Haute-Garonne).

→ L’alimentaire régionale à l’Anuga

Du 7au 11 octobre, à Cologne en Allemagne, l’agence AD’OCC a accompagné 7 entreprises agroalimentaires régionales à l’Anuga qui est le premier salon mondial de l’alimentaire en alternance avec le SIAL Paris tous les 2 ans. La présence de la Région Occitanie sur un pavillon collectif permet d’accroître la visibilité des entreprises et le rayonnement régional.

Les 7 entreprises : DUCS DE GASCOGNE (Gers) ; LA QUERCYNOISE (Lot) ; RIVIERE (Aude) ; CAUVIN (Gard) ; SENFAS (Gard) ; BARNIER MENGUYS (Hérault) ; FINESSE DES VERGERS (Aveyron).

→ Le bio régional en quête de marché à Natexpo

Du 22 au 24 octobre, à Paris, l’agence AD’OCC accompagne 25 entreprises régionales à Natexpo, le salon professionnel du bio qui permet d’élargir son réseau, tout en développant sa notoriété à l’international et de créer des courants d’affaires à l’export.

Les 25 entreprises régionales : ARCADIE (Gard) ; AROMANDISE (Hérault) ; AUZIER CHABERNAC (Hérault) ; BARTHET BIO (Gers) ; BISCUITERIE VITAL AINÉ (Haute-Garonne) ; CHAMPLAT (Gard) ; CHARCUTERIE ADER (Hautes-Pyrénées) ; CROUSTISUD (Hérault) ; DUCS DE GASCOGNE (Gers) ; FERME DU CAUSSE (Aveyron) ; GASCO (Gers) ; HBS (Gard) ; IMAGO BIO (Pyrénées-Orientales) ; INTERBIO OCCITANIE (Haute-Garonne) ; JPS LAIT BIOCHAMPS (Ariège) ; LA TRUITELLE (Aude) ; L'ETUVERIE (Gers) ; LOU PASSOU BIO (Lozère) ; MOULIN DU PIVERT (Aveyron) ; PLANTES PRECIEUSES DE MARIE DE MAZET (Gard) ; SARL FRIGEXQUIS (Hérault) ; SCA QUALISOL (Tarn-et-Garonne) ; SENFAS (Gard) ; UNI-VERT (Gard) ; VERGERS DE GASCOGNE (Gers).