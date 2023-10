Toulouse - Toulouse fêtera Halloween autrement au Flashback Café

Dans une quinzaine de jours, nous fêterons Halloween. Mais chez Flashback Café, l'évènement sera très particulier. Intitulé Freaks, Fears & Queers, il promet de bouleverser les codes et d'être un rdv LE plus singulier de Toulouse !

Flashback Café proposera en effet une soirée d'Halloween pas comme les autres : transgressive où tout est permis et rien n'est imposé. Où les maitre-mots sont : venez comme vous pensez être et repartez comme vous serez !

Une soirée infernale et immersive rythmée par des DJ sets endiablés et variés, des performances surprenantes, un blind test sanglant, de la voyance introspective, un dance floor saignant, des frissonades effrayantes et quelques surprises paranormales.

Ce n'est pas tous les jours qu'on fête nos mort.es, il ne faudrait pas les décevoir !

Les serviteurs de cette soirée seront :

Mikarambar se définit comme genderfucker, showgirl,drag , queen, performeur.se, dj.ette et plasticien.ne. Moustachu ,Barbu.e, ultra-maquillé.e, peint.e, perruqué.e, habillé.e ou souvent très déshabillé.e, il.elle développe une pratique corporelle au croisement de plusieurs références comme le burlesque, le cabaret, le le clown, le strip-tease, le post porn et l’histoire de l’art. Artiste qui a plus d' une corde à son string il saura vous faire frémir avec des show glauque et décalé.

Citizen JiF est un artiste éclectique, photographe, réalisateur, VJ et musicien. Membre de divers groupes aux fils des années comme le sulfureux trio "Le Catcheur, La Pute & Le Dealer" ou encore "Vortexvortex", il produit sous son propre nom, une musique électronique entre techno rétro-futuriste, teintée de psychédélisme et musique de film sous acide. En dehors d'une immersion terrifiante et décalé dans les films de genres il vous proposera également un mini live ou images et musiques ne font qu'un.

Eliott des Adelphes est danseur de cœur, la musique lui est indispensable et règne dans son quotidien. C’est un rendez-vous avec l’amour de soi, une invitation à l’hybridation, au dévoilement de ses états d’âmes où il étendra des parties de son corps pour vous faire découvrir l’amplitude de ses genres.

Il animera également un blind test aux hurlements, au bout de 3 bonnes réponses, un shooter diabolique est offert.

Belladonna bouscule les genres et les classes. Entre mauvais goût et mauvais genre, elle articule deux dispositifs qu’elle a créés en 2017 : le cabinet de voyance et la boîte de nuit mobile. Inspirée par les salles des fêtes et l’esthétique camp dont elle est issue, ses œuvres hybrides et loufoques donnent à vivre des expériences médiumniques introspectives et étranges. A la fois productrice, programmatrice, elle est à l'organisation des VOX IN RAMA et du collectif La Madone.

MamzellWash est plasticienne, costumière, coiffeuse et performeuse. Elle incarne des créatures organiques, oniriques et fantasmagoriques qu'elle fabrique avec d’innombrables matières et textures. Serez-vous la retrouver ? Attention les décors sont parfois vivants !

Flashback Café a ouvert le 1er septembre dans un lieu classé, datant du XVIIIème siècle, avec d’un côté le thème des années 50-70 pour un espace de restauration de 100 places, et de l’autre un bar et salle de spectacle 100% années 90, pour un espace total de 500 m2 pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes. Imaginez l’ambiance ! Et il y en a pour tous les goûts et de la déco à en mettre plein la vue pour les grands comme pour les petits. Manettes de jeux vidéos géantes, des milliers de Pez, de CD 2 titres (absolument !), de Pogs, de vieux téléphones, d’objets collector et même le flipper des Simpson, ...

Flashback Café c’est ce projet fou initié par 3 associés (Jean François Renac Julien Du Tremblay, et Julien Soudet) et Rémi Sanchez (ex Zebda) en Directeur Artistique, qui partagent la même passion de ces thèmes vintages et nostalgiques. En somme, une adresse qui ranime le souvenir, des années 50 à 90, de manière ludique et festive. Un lieu qui donne envie de partager chaque moment de vies, du matin jusqu’à tard le soir (tous les jours de 10H à 02h du matin), pour y prendre un petit-déjeuner, luncher, travailler, danser, diner, jouer, chanter, y voir des spectacles dans un cadre décontracté, à la décoration étonnante.

5 allée de Brienne – Toulouse

10h-2h tous les jours