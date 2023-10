Toulouse - UBALDI prend pied en Occitanie avec l'ouverture d'un Multistore à Toulouse Portet-sur-Garonne

Avec ce magasin de près de 2 000 m², le premier de l’enseigne dans le Sud-ouest, Ubaldi.com déploie en région Occitanie son offre complète de produits d’équipements et d’aménagement de la maison.

UBALDI.com, acteur omnicanal spécialisé dans l’équipement de la maison, s’installe en pays toulousain avec l’ouverture de son Multistore de Toulouse – Portet sur Garonne (Haute-Garonne). Il s’agit là du 6ème Multistore de l’enseigne dans l’Hexagone, et le tout premier de la région Occitanie.

D’une superficie de 1 843 m², le Multistore de Toulouse Portet-sur-Garonne met en scène les 5 grands univers Ubaldi.com : Hi-Tech, Electroménager, Cuisine, Ameublement et Literie, déclinés sous forme de corners de marques. Pas moins d’une trentaine de grandes marques sont ainsi présentées.

Pour guider les visiteurs à travers les différents espaces de présentation, le magasin toulousain a recruté dix conseillers, formés au préalable par les équipes centrales d’UBALDI.com dans les magasins de l’enseigne à Nice afin de connaître parfaitement les produits et d’apporter le conseil juste au client.

« L’ouverture du magasin de Toulouse Portet-sur-Garonne est un événement d’importance pour nous et ce, à double titre » se réjouit Walter Ubaldi, Président d’UBALDI.com. « C’est bien sûr le 6ème Multistore ouvert en France, dans la droite ligne de notre stratégie de développement, à savoir déployer un réseau physique sur le territoire national. C’est surtout le tout premier magasin que nous ouvrons dans le Sud-ouest, région qui allie un très fort dynamisme, une grande convivialité et un art de vivre ».

La zone d’implantation de ce nouveau Multistore offre de nombreux avantages :

Sa proximité avec le Centre Commercial Portet , qui regroupe le plus grand hypermarché de la région (Carrefour), 84 boutiques et 6 restaurants, et qui attire chaque année plus de 5 millions de visiteurs.

, qui regroupe le plus grand hypermarché de la région (Carrefour), 84 boutiques et 6 restaurants, et qui attire chaque année plus de 5 millions de visiteurs. Son emplacement stratégique entre deux axes routiers très fréquentés : la D120 (route d’Espagne, plus de 20 000 véhicules par jour) et l’autoroute A64 (La Pyrénéenne), qui relie Toulouse à Bayonne.

la D120 (route d’Espagne, plus de 20 000 véhicules par jour) et l’autoroute A64 (La Pyrénéenne), qui relie Toulouse à Bayonne. Sa desserte par les transports en commun toulousains (ligne 5 – arrêt Palanques)

Après une croissance à deux chiffres de ses ventes en ligne sur les cinq dernières années, la volonté de l’enseigne est de proposer à ses clients sur l’ensemble du territoire un accompagnement à toutes les étapes de leurs parcours d’achat : conseil à distance, rendez-vous magasins avec un conseiller-expert, achat en ligne, livraison et installation à domicile.

« A ce jour, nous avons déployé 6 Multistores : Nice-Ouest, Le Havre-Montivilliers, Nice-Masséna, Paris-La Madeleine, Ajaccio-Baleone et Toulouse Portet-sur-Garonne » rappelle Walter Ubaldi. « Nous visons l’ouverture de 75 Multistores d’ici 2030 sur toute la France, en nous appuyant notamment sur le partenariat que nous avons conclu en début d’année avec Nobilia, premier fabricant de cuisines en Europe ».

UBALDI.com compte aujourd’hui 23 points de vente à travers la France. L’enseigne prévoit son 7ème Multistore à Sainte Geneviève-des-Bois, en novembre 2023, pour renforcer sa présence en Ile-de-France.

A propos d’Ubaldi.com

Fondé il y a 30 ans à Nice, Ubaldi.com propose une offre complète (30 000 références) et qualitative de produits de grandes marques destinés à l’équipement de la maison (Hi-Tech, Electroménager, Cuisine, Ameublement, Literie…). Reconnu pour la qualité du conseil en magasin et à distance et pour son positionnement prix compétitif, Ubaldi.com est aujourd’hui un acteur incontournable du e-commerce en France. Son réseau de magasins ne cesse de se développer à travers le territoire pour en faire un acteur omnicanal national.