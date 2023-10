Nimes - Remise don précarité hygiénique

Bastide Médical, leader de la prestation de santé à domicile, s’engage pour lutter contre la précarité hygiénique féminine en participant à la collecte de produits sur la ville de Nîmes.

Ce mardi 17 octobre 2023, Bastide Médical participait à la collecte annuelle de produits hygiéniques soutenue par la Ville de Nîmes. En présence de Nicolas Balmelle, Directeur des relations institutionnelles et partenariats du Groupe Bastide Médical et de l’Adjointe au Maire Dolores Orlay Moreau, de nombreux produits ont été remis au collectif CANSAS (Collectif d’Associations Nîmoises de Solidarité et d’Accès aux Soins) représenté par l’association Humanîmes.



Savons liquides, lingettes, shampoings, gels lavants, huiles et produits d’incontinence ont été remis ce matin à l’association, dans les locaux de l’agence Bastide le Confort Médical de Nîmes, où l’on peut retrouver ces produits tout au long de l’année. C’est pendant la collation chez Anissa Pâtisserie que Dorothée Bravard a souhaité participer à son tour à cet élan de générosité en offrant le fruit de sa propre collecte.

En France, de nombreuses femmes souffrent de précarité hygiénique. Sur le territoire nîmois, c’est le cas d’environ 10 000 femmes.

"L’engagement que le Groupe Bastide porte au bien-être humain est fort. Bienveillance, entraide et humanisme sont des valeurs fondamentales

depuis la création de la société en 1977. C’est donc tout naturellement que le Groupe s’est engagé dans cette noble cause, comme nos salariés se sont fortement investis cet été pour les 24h St Pierre et plus récemment la Zontienne dans le cadre d’Octobre Rose."

Vincent BASTIDE