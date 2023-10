Toulouse - The Soul of Europe, 1ere édition de l'European Wine Day, se tiendra à Toulouse

Ce sommet européen du vin se tiendra à Toulouse le 27 octobre 2023. Il réunira les leaders et experts de la filière vin de toute l’Europe. Dans le cadre de la programmation « Toulouse, ville européenne du vin 2023 », l’événement sera l’occasion de débattre de l’avenir des secteurs viticoles européen et français, ainsi que de la place du vin dans la société européenne d’aujourd’hui et de demain.

Trois tables rondes rythmeront la journée. La première portera sur la transition agronomique de la filière européenne dans un contexte de règlementations environnementales plus strictes et d’impératifs liés au changement climatique. La seconde se penchera sur la place du vin dans nos sociétés, tandis que la troisième discutera de l’évolution de la consommation de vin en Europe et dans le monde, tant en termes de volumes que de préférences.

UNE COLLABORATION UNIQUE

L’European Wine Day est le fruit de la collaboration entre quatre acteurs majeurs de la filière, chacun l’enrichissant d’une perspective différente : l’Assemblée des régions européennes viticoles (AREV), les Vignerons Coopérateurs de France, l’interprofession des Vins du Sud-Ouest (IVSO) et le think tank Farm Europe. Ce faisant, ce sommet du vin traitera de l’ensemble des dimensions propres au vin, qui est à la fois un élément majeur de notre patrimoine culturel, une activité permettant de préserver les paysages ruraux et une filière en charge de la gestion de l’environnement de pans entiers de nos territoires faisant vivre plusieurs centaines de milliers de personnes à travers l’Europe.

UN ÉVÉNÉMENT LABELLISÉ « TOULOUSE, VILLE EUROPÉENNE DU VIN 2023 »

Toulouse, capitale de l’Occitanie et ville désignée « Ville européenne du vin » pour 2023, et par-delà les vignobles du Sud-Ouest, première région française inscrite au titre de la Route Culturelle Européenne de la vigne et du vin « Iter Vitis - Les Chemins de la Vigne », ont été choisis pour accueillir la première édition de l’European Wine Day. L’événement sera organisé dans l’hémicycle du Conseil régional d’Occitanie, collectivité partenaire.

Plusieurs organisations se réuniront concomitamment à l’European Wine Day dont les débats s’ouvriront le 27 octobre dés 8h30 :

• le réseau Recevin, qui fédère près de 800 villes viticoles en Europe, se réunira la veille, le 26 octobre, à 19h à la Mairie de Toulouse

• la Fédération européenne Iter Vitis, à l’origine de la reconnaissance de la route « Iter Vitis - Les Chemins de la Vigne » comme Itinéraire culturel européen par le Conseil de l’Europe, se retrouvera pour sa part le 27 octobre à 18h30 à la Préfecture de Région.