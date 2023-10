Auch - La région se mobilise pour l'orientation des jeunes en situation de handicap

La vice-présidente du conseil régional en charge des solidarités, de l’égalité et de l’inclusion était en visite ce mardi à Auch au Lycée Pardailhan. Dans le cadre de son Plan d’actions transversal pour la prise en compte des handicaps et en lien avec son Plan Jeunesses, la Région Occitanie organise du 17 au 20 octobre prochain une tournée des territoires autour de l’orientation scolaire des jeunes en situation de handicap. Plusieurs lycées de la région font partie de cette tournée « Tous différents, tous pareils » organisée avec les Maisons de l’Orientation Mobiles et en partenariat avec les équipes de la défenseuse des droits.

« L’orientation pour toutes et tous, doit être une priorité si nous voulons que chaque jeune puisse trouver sa voie, s’épanouir, indépendamment de sa condition sociale, géographique ou physique. C’est pour lutter contre toutes formes d’inégalités, mais aussi d’autocensure, encore trop souvent à l’œuvre dans les choix réalisés par les jeunes en situation de handicap, que la Région réinvente ses modes d’intervention afin de proposer une réponse adaptée aux besoins de chacune et chacun. Cette tournée en est l’illustration parfaite et contribue à la construction d’un territoire Occitanie plus inclusif et solidaire », a déclaré Marie Piqué lors de sa visite dans les ateliers organisés ce mardi au Lycée Pardailhan à Auch.

« Nous avons deux grands objectifs avec cette opération. Tout d’abord de sensibiliser la jeunesse à la différence car c’est bien de cette manière que nous pourrons lutter contre les préjugés et permettre une meilleure inclusion en milieu ordinaire. C’est un travail de fond. Ensuite, c’est aussi nous voulons améliorer l’information et l’accompagnement à l'orientation scolaire des jeunes en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire, notamment afin de lever l'autocensure et faire savoir les possibles à ces jeunes, leur famille et les professionnels du secteur », a insisté la vice-présidente.