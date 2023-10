France - Le 18 octobre 2023 journée mondiale de la ménopause : L'Arbre Rouge partage les 5 atouts

Avec plus de 30 ans d’expérience, l’Arbre Rouge école professionnelle de naturopathie agréée OMNES assure une formation théorique et pratique et forme à une naturopathie holistique. A l'occasion cette journée dédiée à la ménopause, L’Arbre Rouge partage un autre regard sur la ménopause.

La ménopause est une transition dans la vie d’une femme qui a encore bien mauvaise presse aujourd’hui.

Véronique Geronutti, Naturopathe et formatrice à L’Arbre Rouge école professionnelle de naturopathie explique « La Médecine Traditionnelle Chinoise qualifie la ménopause de second printemps. La ménopause ne signe pas un naufrage mais au contraire un renouveau invitant la femme à être davantage en accord avec qui elle est vraiment. La ménopause recèle des atouts qui la rendent aimables ! En voici 5. »

Atout n°1 : L’absence définitive des menstruations :

Dès lors que la ménopause est avérée par une période de 12 mois consécutifs d’aménorrhée, la femme est libérée des règles et de tous leurs potentiels inconvénients. Les règles arrivaient souvent aux mauvais moments, il fallait penser aux protections hygiéniques, résister aux pulsions alimentaires sucrées, subir quelques maux de tête, ressentir un mal-être global avec sautes d’humeur, etc.

La ménopause étant passée par là, tous ces désagréments fondent comme neige au soleil !

D’ailleurs, lorsqu’elles sont interrogées sur les avantages de la ménopause, 55% des femmes indiquent comme avantage majeur d’être libérées des inconvénients et douleurs liés aux règles[1]

Atout n° 2 : Place à l’intériorité :

La ménopause est la période idéale pour la femme de développer son intériorité.

Bien souvent les contraintes familiales s’allègent et à la ménopause, la femme dégage plus de temps pour elle. La femme peut alors se poser et être attentive à ses ressentis. Les doutes et les questionnements ne sont pas à redouter, il convient juste de les accueillir.

C’est le moment opportun pour laisser partir les fausses croyances, pour expérimenter ou pour intensifier les techniques permettant d’habiter l’instant présent. La respiration consciente, la méditation, les moments de silence, etc.

Atout n° 3 : Le droit de se réinventer :

La ménopause est l’occasion pour la femme de se métamorphoser !

Il n’est pas question pour elle de rester condamnée à lutter pour rester telle que celle qu’elle était précédemment. Le Docteur Christophe Fauré explique que « l’identité que la femme s’est soigneusement construite dans la première moitié de sa vie ne correspond plus à la personne qu’elle est en train de devenir »[2]. Il est donc important pour la femme de s’octroyer le droit d’être et d’agir désormais différemment. Et le Docteur Christophe Fauré d’ajouter que « durant le milieu de la vie, il y a réellement évolution » et que cette période recèle « une authentique promesse d’accomplissement personnel ».

Et même si le corps se rend coupable de quelques trahisons, la femme s’enrichit d’une autre beauté émanant de son épanouissement personnel.

La femme ménopausée se réinvente, elle trouve sa liberté en apprivoisant son corps et en osant être elle-même.

Atout n° 4 : La vie se simplifie :

La maturité acquise au fil des années fait que la femme ménopausée sait ce qu’elle veut et ce qu’elle ne veut plus

En s’appuyant sur ses expériences passées heureuses ou malheureuses, la femme poursuit son chemin de vie avec plus de sérénité pour se donner l’opportunité de devenir au fil des années la meilleure version d’elle-même.

Si des projets mis en attente ont survécu tout au long des décennies passées, envisager le passage à l’action est alors beaucoup plus simple.

Concrétiser un projet resté en attente est d’une part plus aisé et d’autre part c’est une façon très personnelle de traverser la ménopause et pour reprendre l’expression de Marie-Hélène Colzon, médecin sexologue, de pouvoir « vivre sa ménopause à soi », libérée de tout préjugé.

Atout n° 5 : Le temps de l’optimisation de l’hygiène de vie :

La femme ménopausée conscientise que tous les symptômes liés à la ménopause sont grandement majorés par son mode de vie. Ce sont autant de sonnettes d’alarme que le corps envoie pour signifier que le temps est désormais venu d’adopter d’autres comportements en matière d’hygiène de vie.

La ménopause d’autant plus si elle est accompagnée de son lot de désagréments est le moment pour la femme d’ajuster sa façon de vivre. Son organisme a de nouveaux besoins et ces nouveaux besoins passent par une hygiène de vie plus saine. Écouter les nouvelles exigences du corps en mangeant mieux, en pratiquant une activité physique et favorisant les moments de détente permettent à la femme d’une part de minimiser les inconvénients liés à l’arrêt de l’activité ovarienne et d’autre part de prévenir le vieillissement prématuré.

Les nouvelles habitudes de vie restent simples et la femme ménopausée a acquis suffisamment d’expérience pour savoir qu’elles n’en sont pas pour autant simplistes ! Avec le temps la femme ménopausée a appris que les vérités les plus évidentes sont souvent les plus inaccessibles.

Aussi, ayant plus de temps pour elle, la femme peut plus aisément planifier sur son agenda des moments pour bouger en optant pour une activité physique adaptée et source de plaisir.

Au niveau de l’alimentation, la femme ménopausée prend l’habitude d’introduire des légumes de façon bi-quotidienne ce qui regorge de vertus pour rester en forme.

Si la durée du sommeil diminue à la ménopause à cause de la chute hormonale, la qualité du sommeil, quant à elle, reste importante et la femme ménopausée redécouvre les bienfaits des rituels du coucher.

