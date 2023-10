Toulouse - Le ministère des Armées va s'appuyer sur le Bachelor Cybersécurité EPITA – École polytechnique

Pour renforcer la formation dans le domaine Cyber et recruter ses futurs talents, le ministère des Armées va s’appuyer sur le Bachelor Cybersécurité EPITA - École polytechnique.

L’ouverture d’une filière de recrutement spécifique Cyberdéfense au sein du Bachelor Epita, avec la participation active de l’Ecole Polytechnique à la rentrée 2024, répond aux besoins formulés par le commandement de la cyberdéfense du ministère des Armées (COMCYBER), afin de relever les nombreux défis de la lutte pour la sécurisation des systèmes et des échanges. L’ouverture de cette voie spécifique s’inscrit plus largement dans l’intérêt du ministère de répondre, comme avec ce Bachelor EPITA, à des besoins immédiats de formation et de faire de l’École polytechnique un centre de recherche académique, d’innovation et de formation d’excellence dans le domaine de la cybersécurité visible à l’international.

Vols de données, espionnage industriel et économique, prise en otage de systèmes informatiques, usurpations d’identités, diffusion de fausses informations et déstabilisation…La numérisation a ouvert les réseaux à toutes sortes d’actions malveillantes. La menace cyber touche aujourd’hui professionnels et particuliers, entreprises comme hôpitaux et institutions publiques. Or, la France fait face à un manque de spécialistes formés pour répondre à ces menaces grandissantes pour son économie et sa souveraineté.

À la rentrée 2024, 120 bacheliers intégreront le Bachelor en Cybersécurité de l’EPITA en association avec l’École polytechnique. Opéré par l’EPITA depuis 2021, le programme bénéficiera de la collaboration nouée avec l’École polytechnique pour proposer un enseignement renouvelé. À la solide expérience de la formation professionnalisante proposée par l’EPITA, l’École polytechnique apportera des enseignements adossés à sa recherche scientifique d’excellence pour former en 3 ans de nouveaux talents.

Le ministère des Armées participe activement à la constitution de ce nouveau vivier de talents sous l’impulsion du COMCYBER. Ainsi, parmi les 120 étudiants du programme, 30 auront été sélectionnés pour suivre un parcours « Cyberdéfense » et rejoindre le ministère des Armées à l’issue de leur formation. Le ministère prendra en charge leurs frais de scolarité à la condition qu’ils s’engagent dans la réserve opérationnelle pendant leurs études, qu’ils obtiennent leur diplôme, et qu’ils signent un contrat d’engagement comme officiers pour une période de 5 ans. Ces 30 élèves effectueront leur 3e année en alternance au sein des forces du ministère des Armées.

Le Bachelor en Cybersécurité, assorti du grade de licence, a pour objectif de former en 3 ans des experts qui acquièrent les fondamentaux du numérique tout en se spécialisant en cybersécurité dès la première année de leur cursus. Le parcours pédagogique inclut de nombreux projets permettant aux étudiants d’acquérir des compétences à la fois techniques, humaines et professionnelles. La pédagogie est fondée sur une mise en situation concrète. Deux stages sont prévus en fin de première et deuxième année, et la troisième année s’effectue en apprentissage. La localisation de la formation, au cœur du Campus Cyber national situé à La Défense, permettra par ailleurs aux étudiants de bénéficier de la présence sur site de nombreux acteurs de la Cybersécurité : entreprises de renom, institutionnels (ANSSI, INRIA) et intervenants de haut niveau.

Grâce à une pédagogie concrète et en lien avec les enjeux du secteur, ils pourront prétendre à une carrière passionnante : ethical hackers, consultants, pentesters, spécialistes du bug bounty… avec des salaires parmi les plus attractifs du secteur numérique.

L’ouverture d’une voie de recrutement Cyberdéfense au sein du Bachelor Cybersécurité de l’EPITA, qui s’associe à l’X, s’inscrit plus largement dans la volonté du ministère des Armées de faire de l’École polytechnique un centre d’excellence dans le domaine de la cybersécurité. Celui-ci reposera sur le Centre Interdisciplinaire d’Études pour la Défense et la Sécurité (CIEDS) développé en lien avec le ministère des Armées.

À propos de l’EPITA

Fondée en 1984, l’EPITA est l’école des ingénieurs en informatique qui transforment le monde par l’informatique et l’innovation. En 2021, l’EPITA devient une société à mission à Directoire et Conseil de surveillance et exprime sa raison d’être : former des femmes et des hommes audacieux, qui vont faire de la tech et de l’innovation numérique des moteurs pour les succès de nos sociétés et des éléments centraux de la transformation de nos quotidiens.

Dans sa démarche d’innovation permanente, l’école poursuit une approche pédagogique inédite et associe avec excellence enseignement et recherche. L’EPITA déploie sur sept campus en France ses équipes de recherche et d’innovation, son startup studio, pour apporter des réponses innovantes aux grands défis technologiques, industriels, économiques et sociaux. Avec près de 9000 diplômés présents dans plus de 2000 entreprises, l’EPITA offre des opportunités de carrières sans frontières. www.epita.fr

À propos de l’École polytechnique

Largement internationalisée (41% de ses étudiants, 40% de son corps d’enseignants), l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa formation promeut une culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition humaniste. À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués, programme doctoral, doctorat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture scientifique pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec ses 23 laboratoires, dont 22 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’X travaille aux frontières de la connaissance sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. L’École polytechnique est membre fondateur de l’Institut Polytechnique de Paris. www.polytechnique.edu

À propos du COMCYBER

Placé sous l’autorité directe du chef d’état-major des armées, le Commandement de la cyberdéfense, appelé le « COMCYBER » est un commandement opérationnel, qui rassemble l'ensemble des forces de cyberdéfense du ministère des Armées sous une autorité interarmées. Il a pour mission la défense des systèmes d’information, ainsi que la conception, la planification et la conduite des opérations militaires dans le cyberespace. Il a une mission de fédération et de conduite des actions des différents acteurs du ministère. Le COMCYBER est dirigé par le général de division Aymeric Bonnemaison. www.defense.gouv.fr/ema/commandement-cyberdefense-comcyber