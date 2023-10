Hautes-Pyrénées - Journées Portes Ouvertes : faire « Vivre le temps du Sud-Ouest » au plus grand nombre

A l’occasion des désormais célèbres Portes Ouvertes organisées chaque année le troisième week-end de novembre, les vignerons des AOPs Madiran et de Pacherenc du Vic-Bilh accueillent les curieux de tous âges

Pour l’occasion, un programme riche et varié a été imaginé par les vignerons pour faire découvrir leur passion et partager un moment de convivialité si cher au Sud-Ouest ! Le rendez-vous est donc pris le samedi 18 novembre et le dimanche 19 novembre dans une trentaine de propriétés indépendantes et caves coopératives.

Au programme : visites et dégustations bien sûr, marchés de producteurs et restauration sur place également, mais aussi escape-game, randonnées, soirées guinguette, jeux pour les enfants, expositions… Une belle occasion festive et vigneronne de vivre le temps du Sud-Ouest !

Le grand public pourra (re)découvrir la nouvelle salle d’accueil scénarisée de la Maison des Vins le samedi et le dimanche matin. Ce lieu se veut visuel, poétique et oenologique. La scénographie du lieu entraîne les visiteurs au coeur du terroir tout en leur donnant envie de partir à la découverte des différents domaines et des paysages.

30 DOMAINES ET CAVES PARTICIPANTS

Chai Doléris - Château Barréjat - Château Bouscassé - Château d’Aydie - Château de Crouseilles - Château de Diusse - Château de Fitère - Château de Perron - Château du Pouey - Château Laffitte Teston - Château Montus - Château de Viella / Domaine Berthoumieu - Clos Basté - Clos Fardet - Domaine Brana - Domaine Capmartin - Domaine Damiens - Domaine de Maouries - Domaine de Monblanc - Domaine Dou Bernes - Domaine du Moulié - Domaine Hourcadet - Domaine Labranche-Laffont - Domaine Laffont - Domaine Laougué - Domaine Les Pyrénéales - Domaine Pichard - Domaine Poujo – Domaine Sergent - Plaimont

madiran-pacherenc.com/