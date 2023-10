Toulouse - Amlili Amazigh Festival fera rayonner la culture amazighe dans la Ville rose les 21 et 22 octobre

Les samedi 21 et dimanche 22 octobre, l’artisanat et la culture berbère seront de nouveau à l’honneur à Toulouse lors du Amlili Amazigh Festival ! Après le succès du salon qui s’est tenu en juin 2022, l’évènement revient avec une programmation enrichie et durant tout un weekend, coorganisé par les associations Amlili et Collek Tifin’Art. L’occasion pour les toulousain.e.s de découvrir la culture amazighe à travers un programme éclectique : exposition d’art, marché artisanal amazigh et ateliers créatifs. La soirée du samedi sera synonyme de fête avec deux concerts qui feront voyager petits et grands en Afrique du Nord. Rendez-vous à l’Espace Roguet (9 Rue de Gascogne) pour un weekend placé sous le signe du partage, de la créativité et de la bonne humeur !

Les Imazighen (au singulier Amazigh, « homme libre ») sont l’ensemble des peuples autochtones d’Afrique du Nord, plus connus, dans le langage courant, sous le terme de « Berbères ». On les retrouve sur un vaste territoire qui s’étend de l’Oasis de Siwa en Egypte jusqu’aux Iles Canaries, avec une majorité concentrée au Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie et Libye). Le caractère essentiellement oral de la culture amazighe rend complexe le processus de transmission entre les générations. C’est pourquoi l’art et l’artisanat sont essentiels pour sauvegarder ce patrimoine culturel millénaire.

En juin 2022, la première édition de l’évènement Amlili (« rencontre » en tamazight) sous forme d’un pop-up store a rencontré un franc succès auprès des toulousain.e.s. Plusieurs centaines de personnes étaient venues au Salon de Marvejol découvrir la richesse de la culture et de l’artisanat berbère. Après cette réussite, le festival revient avec l’objectif d’enrichir sa programmation en proposant notamment concerts, projections documentaires et activités à destination du jeune public.

« L’idée est de véhiculer, par un mot simple, la rencontre entre les cultures, la rencontre avec les toulousain.e.s et le mélange des styles artistiques et artisanaux » souligne Daïa Boudarene, cofondatrice de l’association Amlili et de la boutique toulousaine « L’Instant Berbère ».

Baptisé cette fois-ci Amlili Amazigh Festival, l’évènement est le fruit de la collaboration entre Amlili et le Collek Tifin’Art, deux associations culturelles qui célèbrent et mettent en lumière la culture amazighe.

Expositions d’art, marché des artisan.e.s, spécialités culinaires, …

Un programme riche et éclectique tout au long du weekend !

Organisé les samedi 21 octobre, de 12h30 à 23h30, et dimanche 22 octobre, de 10h30 à 16h30, Amlili Amazigh Festival se déroulera dans un lieu qui célèbre la culture et le spectacle vivant : l’Espace Roguet, situé au 9 rue de Gascogne, au cœur du quartier Saint-Cyprien. L’évènement sera ouvert à toutes et à tous (entrée libre).

Durant les 2 journées, une dizaine d’artistes et artisan.e.s, de la région toulousaine et d’ailleurs exposeront leurs créations imprégnées de la culture amazighe. Le marché artisanal mettra en avant leurs savoir-faire avec notamment :

Les bijoux en argent réalisés en Kabylie signés Izoran K&S Créations ;

Les décorations de maison en matériaux naturels proposées par Lilya Concept Store ;

Les accessoires ethniques de la marque métissée et engagée Anella Studio ;

Les tatouages éphémères au henné et au jagua de Fanny.

En parallèle, l’exposition d’art rassemblera parmi d’autres :

Les toiles de Syam, aussi membre du collectif Amlili, mêlant calligraphie et street art ;

Les peintures de Mejda Ben aux couleurs solaires ;

Les œuvres de MK, artiste aux dessins énigmatiques et profonds ;

L’imaginaire de façonné Midou Doudou par le graffiti et le pop art aux tons explosifs ;

La peinture acrylique de l’artiste algérienne Selma Zerrouki Chitour.

Par ailleurs, tout au long du weekend, un stand gourmand tenu par le salon de thé toulousain L’Iris, sera présent pour régaler les papilles avec notamment des pâtisseries orientales.

Un premier jour de festival bouillonnant !

Atelier créatif, projection de documentaire et concerts : le premier jour du Amlili Amazigh Festival baignera dans une ambiance de créativité et de découvertes culturelles.

À partir de 13h00 : atelier animé par Mejda Ben’Art autour des motifs et de la symbolique d’Afrique du Nord

Une initiation à la peinture acrylique sur toile sera proposée pour réaliser une œuvre personnalisée, composée de symboles berbères et de motifs mauresques.

À 15h30 : démonstration du métier à tisser traditionnel d’Afrique du Nord

Pour les plus curieuses et curieux, Amina Lefki (Res’Art Algérie) proposera une démonstration du métier à tisser traditionnel.

À 16h30 : projection documentaire « Axxam’lw » de Malik Bourkache

En fin d’après-midi, le collectif d’associations souhaite rendre hommage aux valeurs universelles des villages de Kabylie avec la projection du documentaire Axxam’lw (« Ma maison » en kabyle), où Malik Bourkache s’immerge dans son village natal d’Ait Ouaneche.

À 20h30 : Anzul Project, la musique berbère en mode rock and groovy

En tête d’affiche en juillet dernier de l’Elec’Zik 2023, le festival de musique amateur de la MJC Roguet, Anzul Project (« projet du sud ») offrira cette fois-ci aux toulousain.e.s un concert de musiques berbères aux sonorités rock et groovy. Un moment de rencontre et de partage !

À 22h00 : Tiwiza, une musique du monde entre modernité et tradition

Tiwiza est une étape obligée du Amlili Amazigh Festival ! Ce groupe toulousain franco-algérien dont Sofiane Belaïd, l’un des membres de l’association Amlili, en est le chanteur, performera un mélange explosif de musiques berbères, Chaabi, Blues et d'un esprit Rock'n'roll.

Un 2nd jour de festival tout en douceur

Le marché artisanal et l’exposition d’art se poursuivront toute la journée du dimanche jusqu’à 16h30. Un atelier créatif sera à nouveau proposé, ainsi qu’un récital poétique.

À partir de 13h00 : second atelier animé par Mejda Ben’Art

Medja Ben’Art revient en début d’après-midi le dimanche pour ceux qui n’auraient pas pu assister à son atelier de création autour des motifs et de la symbolique d'Afrique du Nord.

À 14h00 : récital poétique en Kabyle par Katia Chibi et Sofiane Belaïd

Une touche de poésie kabyle, proposée par Katia Chibi accompagnée au mandole de Sofiane Belaïd, viendra clôturer le weekend en beauté !

La collaboration de deux associations pour faire briller la culture amazighe

La culture amazighe (l’identité originelle de l'Afrique du Nord) possède une longue histoire liée à celle du bassin méditerranéen tout en ayant un ancrage Africain. En s’alliant toutes les deux, Amlili et Collek Tifin’Art valorisent et font la promotion de cette culture dans la Ville rose.

Créée en décembre 2021, le collectif à l’origine de l’association Amlili a pour mission d’organiser des évènements culturels, des expositions d’art et d’artisanat, des concerts et des ateliers créatifs pour faire vivre le patrimoine culturel amazigh.

Installé à Graulhet dans le Tarn, Collek Tifin’Art met en place dans la ville des actions autour de la diversité culturelle comme des activités artistiques (peinture, dessin, …). Ce collectif associatif anime également des émissions radio afin de promouvoir la diversité culturelle. Participer à l’organisation d’Amlili Amazigh Festival était aussi une occasion de sensibiliser les toulousain.e.s à la culture amazighe.

Composée de Syam, Daïa et Sofiane, l’association a une vision précise : « nous croyons en la contribution de la culture amazighe à la construction de sociétés contemporaines plus universelles, inclusives et diversifiés. ». Depuis sa création, l’association a mené à bien plusieurs projets culturels notamment l’évènement Amlili PULS vers la transmission du patrimoine culturel amazigh.

« Amlili Amazigh Festival »

Expositions d’art, marché des créateur.rice.s, ateliers, spécialités culinaires, …

Samedi 21 octobre de 12h30 à 23h30

Dimanche 22 octobre de 10h30 à 16h30

Espace Roguet, 9 Rue de Gascogne, 31100 Toulouse

(Métro Patte d’Oie —Parking Indigo Toulouse Saint-Cyprien)

Entrée libre

Site internet : amlilifestival.com

Instagram : @amlili.festival

Facebook : Amlili Festival