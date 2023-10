Béziers - FAIRFAIR, 1er acteur du dépannage d'urgence et des travaux de réparation à intégrer le score carbone

FAIRFAIR Group, opérateur de services à l’habitat spécialiste du « dépannage d’urgence éthique », annonce évaluer l’empreinte carbone de ses prestations. Il devient ainsi le premier acteur de son écosystème à mettre en place cet indicateur qui permet aux clients d’inclure ce critère environnemental dans leur sélection d’un artisan dépanneur. Il s’agit d’une étape clef dans la démarche de développement durable entamée par FAIRFAIR.

Les consommateurs qui utilisent les services de la plateforme FAIRFAIR voient désormais s’afficher le score carbone de l’intervention de ses artisans sur leurs factures. Ils auront aussi, dès le premier trimestre 2024, la possibilité de connaître en amont le score carbone moyen de chaque type de prestation récurrente (une ouverture de porte blindée génère 45 kg CO2eq par exemple). Visible en ligne, cet indicateur pourra peser dans le choix de leur prestataire.

Pour être le premier acteur de l’univers du dépannage d’urgence et des travaux de réparation à mettre en place le score carbone, FAIRFAIR Group a fait appel à la plateforme Sami. « Les consultants carbone ont permis à nos équipes d’identifier les différents pôles d’émission en jeu lors d’un dépannage » déclare Théophile Gilet, directeur BtoC/RSE de FAIRFAIR. « Il s’agit essentiellement du déplacement de l’artisan sur le lieu d’intervention et de la provenance des pièces posées et/ou consommées. On ajoute un prorata de l’empreinte de l’activité de FAIRFAIR relative à la gestion du dépannage ».

L’application FAIRFAIR permet de collecter des données en continu

Le score carbone développé par FAIRFAIR Group évalue de manière dynamique l’empreinte carbone de chaque prestation de dépannage ou de réparation. « Notre système informatique traduit ce score en équivalent CO2 spécifique à chaque intervention effectuée en s’appuyant notamment sur les données remontées via l’application utilisée par les artisans de notre réseau » ajoute Théophile Gilet. Les factures FAIRFAIR deviennent un véritable outil pédagogique : elles détaillent la répartition de l’empreinte carbone sur les différents pôles d’émission pour permettre aux artisans comme aux clients d’en comprendre l’origine et les sensibiliser ainsi à cette problématique.

FAIRFAIR Group veut réduire ses émissions de CO2

L’évaluation de l’empreinte carbone de FAIRFAIR est la première étape d’une stratégie à moyen terme de réduction des émissions de CO2 du groupe. Afin de limiter les émissions inhérentes aux déplacements, ses dirigeants ont décidé d’optimiser son moteur d’attribution de missions (travail sur l’algorithme) et de densifier encore son réseau d’intervenants. Ils prévoient aussi de mener des campagnes de sensibilisation auprès de leurs artisans, en particulier sur la motorisation de leurs véhicules. Enfin, pour agir sur les intrants, ils ont entamé un travail de structuration afin d’être en mesure d’encadrer, à terme, la provenance et la nature des pièces et des consommables utilisés par les artisans lors de leurs interventions.

À propos de FAIRFAIR

Opérateur de services à l’habitat, FAIRFAIR Group se définit comme le premier réseau d’artisans engagés de France et a pour ambition de devenir le leader national du dépannage d’urgence et des travaux de réparation. Créée en 2015 à Béziers, cette communauté éthique d’artisans de confiance propose des prestations de dépannage et des travaux de réparation en plomberie, serrurerie, vitrerie, électricité et couverture.

FAIRFAIR Group intervient dans toute la France 24h/24 7j/7 grâce aux 2500 entreprises (7000 artisans) membres de son réseau. Chacune d’entre elle adhère à la charte de qualité de FAIRFAIR en matière de professionnalisme, de réactivité, de transparence et de gestion durable des prestations. Le groupe gère 150 interventions par jour, soit une toutes les 10 minutes.

Activités : : BtoB (marchés adressés par les assureurs)

BtoC (plateforme https://fairfair.com).

Réseau certifié ISO 9001.

Dirigeants de la SAS : Yves Gilet, président ; Théophile Gilet, directeur BtoC/RSE.

Collaborateurs : 30 (gestion des interventions et animation du réseau).

Siège : 132 rue Pierre Simon Marquis De Laplace - 34500 Béziers.