Aude - En novembre, les tests de la vue et de l'audition sont gratuits dans tous les centres Écouter Voir

En novembre, les tests de la vue et de l’audition sont gratuits dans tous les centres Écouter Voir d’Occitanie

Durant tout le mois de novembre, il est possible de tester sa vue et son audition gratuitement et sur rendez-vous, dans tous les centres d’Occitanie du réseau Écouter Voir. Cette opération de prévention s’inscrit dans le cadre du mois de l’Économie Sociale et Solidaire. L’enseigne mutualiste souhaite ainsi sensibiliser le grand public sur l’importance de prendre soin de sa vue et de son audition.

Depuis 2005, le mois de l’ESS qui se déroule en novembre, a pour objectif de mettre en avant des initiatives issues de l’Économie Sociale et Solidaire, sur le territoire national. A cette occasion, Écouter Voir, enseigne mutualiste engagée dans une démarche d’accès aux soins pour tous, se mobilise et propose des dépistages gratuits de la vue et de l’audition dans tous les magasins de son réseau, sur rendez-vous. En Occitanie, ce sont 120 centres optique et 77 centres audio qui sont concernés, comme à Toulouse, Nîmes, Montpellier, Alès, Perpignan ou encore Carcassonne. La liste des magasins participants sur la région est à retrouver sur le site d’Écouter Voir.

Pour Arthur Havis, directeur général d’Écouter Voir, il est urgent d’accélérer la prévention, le dépistage et la prise en charge. « En France, les troubles de la vision concernent 3 adultes sur 4 et 7 millions de personnes souffrent de perte auditive. Ces troubles, s’ils ne sont pas ou mal corrigés, peuvent être des facteurs aggravants d’un certain nombre de pathologies. Il est important de dépister pour une prise en charge adaptée. Nous souhaitons que cette opération permette à de nombreux habitants de la région d’améliorer, à terme, leur vue ou leur audition au quotidien. »

Le rendez-vous avec un opticien ou audioprothésiste du réseau Écouter Voir est l'occasion de leur poser des questions, recevoir des conseils avisés de prévention et d’orientation vers un professionnel de santé (ophtalmologue, ORL ou médecin généraliste) pour un parcours de soin adapté à chaque pathologie.

La prise de rendez-vous pour les tests auditifs et visuels s’effectue par téléphone. Les patients se présentant en magasin sont invités à venir avec la dernière ordonnance de leur ophtalmologue ou ORL et leur dispositif optique ou audio.