Toulouse - 3ème édition de FRAGMENTS, Salon des métiers d'art de la CMA Occitanie

Dédié aux métiers d'art d'Occitanie, le salon Fragments #3 est organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Occitanie. Il va rassembler 80 artisans d’art, sélectionnés par un jury d’experts. Au programme : une exposition-vente, des pièces d’exception, la découverte des formations aux métiers d’art, des rencontres avec les exposants des 13 départements.

Ils sont bronzier, souffleur de verre, bijoutier, céramiste, maroquinier, plumassier, luthier, photographe, vitrailliste, fabricant de mobilier et d’objets, ébéniste, mosaïste, tisserand, tailleur de pierre (…) : 80 artisans d’art vont présenter leurs créations lors de la 3e édition du salon FRAGMENTS, dans un lieu d’exception à Toulouse.

Valoriser les métiers d’art d’Occitanie

« Dans les 13 départements, les artisans d’art œuvrent pour la conservation, la restauration du patrimoine et pour la création artistique. Ils participent à l’attractivité régionale et occupent une place fondamentale dans l’économie en Occitanie », précise Joseph Calvi, président de la CMA Occitanie.

« C’est pourquoi la CMA Occitanie, engagée dans sa mission de défense et de promotion des métiers d’art, a souhaité organiser depuis 2021 un salon régional, dans un lieu emblématique et entièrement gratuit – pour les exposants et pour le public – afin de mettre à l’honneur les artisans d’art et favoriser leur reconnaissance et réussite professionnelle. Forte du succès rencontré auprès du public, la CMA Occitanie a décidé de pérenniser l’organisation de FRAGMENTS, qui compte désormais parmi les évènements incontournables du secteur des métiers d’art », ajoute-t-il.

Accompagner et former aux métiers d’art

La CMA Occitanie accompagne les artisans d’art dans leurs projets, en proximité : appui au développement de l’activité, soutien au montage de dossiers de subvention, labellisation (Maître Artisan en métier d’art, Entreprise du Patrimoine Vivant).

Avec ses partenaires, la CMA Occitanie encourage la création de boutiques des métiers d’art et propose des expériences touristiques spécifiques, comme la Route des métiers d’art d’Occitanie. Elle coordonne, en région, les Journées européennes des métiers d’art, événement annuel.

La CMA Occitanie veille à identifier et à préserver les savoir-faire rares : en 2021, elle a obtenu l’inclusion des savoir-faire liés à la teinture du Pastel en Pays de Cocagne au Patrimoine Culturel Immatériel Français.

Investie pour la transmission des savoir-faire, la CMA Occitanie forme les artisans d’art de demain : en apprentissage ou en reconversion professionnelle, les parcours pour se former aux métiers d’art sont nombreux. Du CAP au Bac +3, les formations proposées dans le Centre de formation régional de la CMA Occitanie seront présentées lors du salon Fragments.