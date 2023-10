Montpellier - 3 jeunes artistes montpelliérains présentent leurs créations sur la scène de l'Oasis Citadine

Vendredi 20 octobre 2023, trois jeunes musiciens et chanteurs de la région feront découvrir leur univers musical et leurs compositions au public montpelliérain à l'occasion de la session d’automne 2023 de "L'Oasis en Acoustik". Rendez-vous à l'Oasis Citadine pour un concert intimiste dans le cadre champêtre d'une ferme permacole sur le domaine du Château de Flaugergues (Montpellier).

L’association « Oasis Citadine » est la première ferme urbaine collaborative de Montpellier. Située sur le domaine viticole du Château de Flaugergues aux portes de Montpellier, elle propose plusieurs fois par an des événements culturels en complément de son travail de sensibilisation à la permaculture et aux enjeux de la protection de l’environnement. Pour cette 4ème édition, 3 jeunes artistes montpelliérains se partageront l'affiche pour 3 concerts d'une trentaine de minutes chacun !



NDOBO-EMMA

Néo-soul/folk. Durée : 25 min. Une caresse sur la peau, un velours enrobant. La voix feutrée de Ndobo-Emma est une invitation sans détour à l’émotion. Entre folk et néo-soul, elle interprète en solo une version intimiste de son dernier opus “Rosis & Milk” sorti à l’automne 2022. À écouter ici

LOÏS HAMMEL

Afrobeat/Rap/Jazz. Durée : 25 min. Chanteur, rappeur et beatboxer, Loïs Hammel compose ses morceaux en live à l’aide de sa RC 505 et de ses cordes vocales, pour ensuite y poser sa voix. A travers un mélange d’afrobeat, rap, jazz, house ou encore musiques latines, il nus emportera le temps d’un voyage au coeur de sa musique. À écouter ici



CHAMARRÉE

Pop/jazz. Durée : 25 min. Charlotte chante pour exister, écrit pour apaiser ses maux. Son identité musicale est en construction : de la chanson française, du blues, du jazz ! En introduction de cette soirée, elle vous présentera quelques compositions redessinant ses doutes, ses peines, ses respirations et ses renaissances. À écouter ici

Tarif plein : 10 €. Billetterie en prévente sur billetterie-oasis-citadine.fr ou sur place le soir même.



Vendredi 20 octobre 2023

17h : Ouverture du lieu et de la billetterie.

18h : Ouverture du bar associatif et de la restauration (bières locales & assiettes de tartinades maison).

19h30 : Début du concert.



Oasis Citadine de Montpellier

87-69 rue de la Mogère, 34000 Montpellier.

(A l'arrière du Château de Flaugergues)

Plus d'infos au 07 52 86 97 77.