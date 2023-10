Perpignan - Wokisme et éducation sexuelle à l'école : l'alerte lancée par Le Syndicat de La Famille

Wokisme et éducation sexuelle à l’école : l’alerte lancée par Ludovine de La Rochère

Ce jeudi 12 octobre, la présidente du Syndicat de la Famille avait été invitée par son responsable des Pyrénées orientales à donner une conférence à Perpignan. Organisée à la mairie Quartier Sud de la ville en présence d’un public nombreux, son intervention portait sur le prosélytisme woke.

La conférencière a exposé les postulats et les méthodes de l’activisme woke, et en particulier auprès de leurs premières cibles : les enfants, les adolescents et les jeunes.

En montrant des photos de pages de manuels scolaires de SVT et de onsexprime.fr, site internet gouvernemental d’éducation sexuelle, Ludovine de La Rochère a commenté : « ce militantisme prétend auprès de jeunes élèves qu’ils ne sont peut-être pas garçon ou fille comme ils le pensent. Ce serait, selon eux, une atteinte à leur liberté de leur avoir "assigné un sexe" à la naissance. Ils devraient pouvoir auto-déterminer leur identité de genre suivant leur ressenti, quitte à "transitionner", c’est-à-dire changer de genre ou de sexe à l’aide de "traitements" hormonaux, voire, plus tard, chirurgicaux. De telles affirmations sont gravissimes et dangereuses compte-tenu des conséquences irréversibles de tels traitements, à commencer par les bloqueurs de puberté. »