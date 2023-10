Hérault - Terres du Midi nouvelle indication géographique en France approuvée par la La Commission européenne

La Commission européenne approuve le vin français « Terres du Midi » comme nouvelle indication géographique en France

Bruxelles, le 13 octobre 2023

La Commission européenne a approuvé aujourd'hui l'ajout du vin français « Terres du Midi »,» au registre des appellations d'origine protégées (AOP).

L'indication géographique protégée « Terres du Midi » couvre les vins tranquilles rouges, rosés et blancs. Située au sud de la France, en bordure de la côte méditerranéenne, l'IGP « Terres du Midi » couvre les départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales ainsi que quelques communes de la Lozère. Les sols peu fertiles sont propices à la vigne et permettent un enracinement profond.

L'influence d'un climat méditerranéen sur des sols secs et peu fertiles est propice à l'implantation d'un encépagement diversifié.

Le savoir-faire des vignerons dans l'art d'accorder les caractéristiques des cépages permet d'obtenir des vins représentatifs des vignobles. Tous ces facteurs favorisent l'expression de vins d'assemblage, marqués par des arômes fruités, dont l'intensité et la nature varient en fonction des cépages et des technologies utilisées, ce qui contribue à la réputation de ces vins.

