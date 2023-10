Occitanie - Ataque au couteau dans un lycée à Arras : Réactions de Carole Delga,

Attaque au couteau dans un lycée à Arras :

Réactions de Carole Delga, présidente de Régions de France, et François Bonneau, Président de la Commission Education-Formation

A la suite de l’attaque au couteau qui a été commise ce vendredi matin, au lycée Gambetta d’Arras, Regions De France témoigne son soutien aux victimes et à leurs familles. Les Régions s’associent à l’ensemble de la communauté éducative, affectée par la violence et par l’horreur de ces actes terroristes inqualifiables.



Les établissements d’enseignement doivent être des lieux de l’apprentissage, par l’éducation, de la citoyenneté, du respect et de la promesse républicaine, protégés de toute forme de violence. Les actes commis ce matin exigent que la sécurité soit pleinement garantie dans tous nos établissements.



Pour Carole Delga : « L’attaque au couteau commise ce matin dans le lycée Gambetta, à Arras, nous plonge tous brutalement dans l’effroi et dans la tristesse. Nos pensées les plus émues entourent les victimes, leurs proches et leurs familles. Nous pensons aux agents de la Région Hauts-de-France et de l'Education nationale blessés dans leur chair et formons des vœux de rétablissement physique et moral. Tout doit être mis en œuvre pour assurer la totale sécurité aux abords et à l’intérieur de nos lycées ».

Pour François Bonneau : « Je témoigne mon soutien à l’ensemble de la communauté éducative, aux enseignants, aux agents régionaux, aux élèves et leurs familles du lycée Gambetta frappés par la violence sauvage d’un acte terroriste. Presque 3 ans après l’assassinat de Samuel Paty, la communauté éducative paie à nouveau un si lourd et si terrible tribut avec l’assassinat d’un de ses membres !

Plus que jamais nous sommes aux côtés des enseignants pour les soutenir et les accompagner dans leur peine comme dans leurs missions si difficiles et si essentielles pour faire vivre les valeurs fondamentales de la REPUBLIQUE. ».

Illustration