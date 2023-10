Hérault - Interdiction par le préfet de l'Hérault de 2 manifestations pro-palestiniennes

ORDRE PUBLIC

- Interdiction par le préfet de l’Hérault de 2 manifestations pro-palestiniennes prévues le vendredi 13 octobre à Béziers et le samedi 14 octobre à Montpellier

Deux manifestations revendicatives pro-palestiniennes, déclarées en préfecture et sous-préfecture, sont annoncées le vendredi 13 octobre 2023 à Béziers et le samedi 14 octobre 2023 à Montpellier.

Ces appels à manifester qui pourraient rassembler plusieurs centaines de personnes, dont certains éléments radicaux, interviennent dans un contexte international particulièrement sensible lié au conflit israélo-palestinien, après l’attaque terroriste du Hamas en Israël le samedi 7octobre 2023.

Face aux risques manifestes de troubles à l’ordre public, le préfet de l’Hérault François-Xavier Lauch a décidé :

d’interdire la manifestation déclarée en sous-préfecture sous l’appellation « Rassemblement pour la paix » prévue le vendredi 13 octobre 2023 à Béziers ;

d’interdire la manifestation déclarée en préfecture sous l’appellation « Rassemblement pacifique contre les bombardements israéliens sur la bande de Gaza » prévue le samedi 14 octobre 2023 à Montpellier.

Le préfet de l’Hérault rappelle que toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée conformément à l’article R. 644-4 du code pénal qui institue une contravention de quatrième classe à l’encontre des participants, et à l’article 431-9 du code pénal qui institue un délit puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende à l’encontre des organisateurs.

Retrouvez les arrêtés préfectoraux sur le site internet des services de l’Etat dans l’Hérault : https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/47515/356330/file/2023-10-12-166_Recueil sp%C3%A9cial n%C2%B0166 du 12 octobre 2023.pdf

